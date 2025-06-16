Ekrem İmamoğlu: Pırlanta gibi bir liderimiz var

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada ikinci duruşma görüldü.

Mütalaada, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca 'siyasi yasak' da talep edildi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Temmuz 2025'e erteledi.

"GENEL BAŞKANIMIZ MUHTEŞEM"

Ekrem İmamoğlu, duruşmaya 5 dakikalık ara verildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Biraz yakın tarih okuyorum" diyen İmamoğlu, "12-13 kitap bitirdim. Ümit Özdağ ile karşılaşıyoruz, selamlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili de konuşan İmamoğlu, "Pırlanta gibi bir liderimiz var. Genel Başkanımız muhteşem. Böyle bir yol arkadaşlığı insanı gururlandırıyor. İyi ki milletimiz böyle bir millet" dedi.