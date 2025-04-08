Ekrem İmamoğlu protestoları: 819 kişi hakkında kamu davası açıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara katılan 278'i tutuklu 819 kişi hakkında kamu davası açıldığını duyurdu. İstanbul'da düzenlenen protestolara ilişkin ise 20 ayrı soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına karşı başlayan protestolara katılan onlarca kişi hakkında kamu davası açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
İSTANBUL'DA 20 AYRI SORUŞTURMA
Açıklamada, İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da gerçekleştirilen protestolarla ilgili 20 ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Başsavcılık, tespit edilen 829 kişiden 819'u hakkında asliye ceza mahkemelerine dava açıldığını ifade etti.
Açıklamada, dosyalardaki kişilerden 278'inin tutuklu olduğu, 10 kişiye ise ulaşılamadığı bilgisi paylaşıldı.