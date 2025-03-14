Ekrem İmamoğlu: Saçımın teli bile titremiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediyesi Koru Parkı açılışında açıklamalarda bulundu.

"Yaşam içinde kötülüğe karşı mücadelede çelik gibiyiz, sarsılmayız" diyen İmamoğlu, bu ülkede kötülüklere karşı hukukun adaletin en iyi biçimde hizmet vermesini istediklerini, birçok hukukçunun da bugünkü durumdan mutlu olmadıklarını bildiklerini söyledi. İmamoğlu, "Bu kötü koşullardan sıyrılacağız, hep birlikte ayağa kalkacağız" dedi.

Bu ülkedeki her bir insanın eşit yurttaş olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Ben belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söylüyorum; 'Bu görev kutsal bir görevdir kimseye kolay kolay nasip olmaz. Hakkını vereceksiniz.' İnsanı yaşat ki devlet yaşasın bize asil bir emanettir" ifadelerini kullandı.

"GEL, MERTÇE HESAPLAŞALIM"

Kararlı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı yoluna çıktığını vurgulayan İmamoğlu, buna kimsenin engel olamayacağını söyledi. İmamoğlu, "Bir Allah'ın kulunu birbirinden ayırt etmeyeceğim. Hiçbirinizin kuşkusu olmasın" dedi.

Korkakların korkutmak için uğraştığını söyleyen İmamoğlu, kendisine yönelik baskılara işaret ederek "Ekrem'e çelme takamayacaklar, Ekrem'i engelleyemeyecekler, saçımın teli bile titremiyor. Biz korkmuyoruz sadece sandığa çağırıyoruz. Gel, mertçe hesaplaşalım" ifadelerini kullandı.