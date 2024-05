Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’i ziyaret etti

İBB Başkanı İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’i makamında tebrik etti. İmamoğlu ve Yeğin, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla Sancaktepe’nin sorunlarına ve çözüm yollarına dönük toplantı gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinden başarıyla çıkan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’e bugün tebrik ziyareti yaptı.

Belediye girişinde karşılanan İmamoğlu, Yeğin tarafından makam odasında ağırlandı. Yeğin’e ve ekibine başarı dileklerini ileten İmamoğlu, "Bu dönem hem yola çıktığı siyasi yol arkadaşlarıyla hem de burada bulunan bütün bürokrasisi, insan kaynaklarıyla ve Sancaktepe halkıyla çok özenli bir çalışma dönemine dönüşmesini arzu ediyorum ve bunu Alper Yeğin Başkanımızın da başaracağına yürekten inanıyorum" dedi.

"ALPER BAŞKANIMIZ BURADA DOĞUP BÜYÜMÜŞ"

Her belediye başkanının kendine has bazı özellikleri veya bazı hikayeleri olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Alper Yeğin Başkanımızın da özellikle Sancaktepe’ye olan tutkusu ve bağlılığı, burayı bir vatan ve yurt parçası gibi değil; aynı zamanda doğduğu, büyüdüğü bir yer olarak her anıyla, her süreciyle dertlenen bir insanın belediye başkanı seçilmesi meselesi özel bir durum. Herkes tabii ki dertleniyor ve o vesileyle belediye başkanı seçiliyor ama Alper Yeğin Başkanımız burada doğmuş, büyümüş, her anını yaşamış, köy denebilecek seviyeden, beldeler ve ardından ilçe ve şimdi de İstanbul’un en fazla nüfusu artan yeni yerleşim alanlarıyla beraber sorunları yüksek seviyede olan ama bir yanıyla da fırsatları da çok yüksek seviyede duran bir ilçenin çok iyi olması konusundaki büyük sorumluluk hissiyle belediye başkanı olduğunu biliyorum. Buna şahidim" diye konuştu.

"İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE SÜRECİ OKUYUP DESTEK OLACAĞIZ"

"Böyle bir duyguyla belediye başkanı olan her insanın başarılı olması çok özel bir durumdur" diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu, aynı zamanda bir belediye başkanının başarılı olmasının altında bilgisi, becerisi, deneyimi yetmez, aynı zamanda oradaki hemşerileriyle bütünleşebilmesi, dert ortağı, çözüm ortağı ve kader ortağı olabilme duygusuyla hareket etmesine dönük bir yolculuk tarifi gibi, bir özellik gibi ön sıralara oturması gereken bir duyguyu da pekiştirmiş olur. Bu bağlamda Alper Yeğin Başkanımızın sorumluluğu büyük. Çünkü ben biliyorum ve hissediyorum ki, Sancaktepe’nin en güçlü, en başarılı dönemini bu şehre yaşatmak istiyor. Sadece yaşatmak değil, aynı zamanda bu şehrin rotasının doğru bir yöne evrilmesiyle beraber geleceğinin bir başlangıcı olarak da bu dönemi tariflemek istiyor. Onu tarifler de başarılı ise -ki buna eminim- çok çalışacak. Biz de birlikte iş birliği içerisinde o süreci okuyup destek olacağız. O zaman Sancaktepe çok doğru bir kulvara, çok doğru bir hatta oturur ve geleceğini bu şekilde yönlendirmiş olur. Başkanımıza bu yolculukta tekrar başarılar diliyorum. Değerli yol arkadaşlarına başarılar diliyorum. Allah utandırmasın."

YEĞİN: İSTANBUL’DA BÜYÜK BİR DEĞİŞİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yeğin de İmamoğlu’nun ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Sizleri hem Sancaktepe’de hem belediyemizde görmekten büyük bir onur duyuyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için bu yeni dönemin, başta İstanbul için, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öncelikle Allah size can sağlığı versin. Görevinizi en iyi şekilde hem kurumunuza hem İstanbul’a hem halkımıza en iyi şekilde sürdürebilmeyi nasip etsin. Birlikte, sizin liderliğinizde, İstanbul’da büyük bir değişim süreci devam ediyor. Bunu hizmetle beraber gerçekleştirdik. Tüm İstanbul halkına, Türkiye’ye örnek bir model yönetim anlayışını sunabilme noktasında önemli bir fırsat. Ben de tabii bu süreçte sizlerle beraber yol almaktan, sizlerle beraber bu sürecin misafiri olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu süreçte de bize göstermiş olduğunuz destekten, Sancaktepe’yi göstermiş olduğunuz destekten dolayı da hem şahsım adına hem de Sancaktepe halkı adına teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Yeğin, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla Sancaktepe’nin sorunlarına ve çözüm yollarına dönük ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.