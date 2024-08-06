Ekrem İmamoğlu: "Sanırım bu ayaklar uğurlu geldi"

Türkiyenin 2036 Olimpiyatlarına evsahipliği yapması için lobi faaliyetlerinin yürütüleceği Moda Müzesi olarak bilinen İstanbul Evi’ndeki son çalışmaları gözden geçiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP heyetinin ziyaretinin uğurlu geldiğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Evinin bahçesinden yaptığı canlı yayında hazırlıkları aktarırken, daha sonra kendisiyle birlikte son denetlemeye katılan CHP Başkanı Özgür Özel'in yanına geldi ve canlı yayınını burada sürdürdü:

“Bir gün sonra sürprizlerle dolu çünkü malumunuz bu sabah Milli takım bize çok güzel bir sevinç yaşattı ve o sevinçle birlikte Perşembe'nin netleşen programını yarın tekrar paylaşacağız. Tekrar bize güç kattınız ve özellikle bize burada inanılmaz moral verdiniz. Umuyorum yarın ve öbür gün de güçlü bir birliktelikle hem İstanbul evinin keyfini çıkaracağız. Sanırım bu ayaklar uğurlu geldi tarifi üzerinden, umarız ki Milli takımımıza da bir final maçının müjdesini buradan bütün milletimizle paylaşıyor oluruz."

2036'da İstanbul’un Olimpiyatlara evsahipliği yapma arzusunu vurgulayan İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunlarının da buna hazırlık teşkil edeceğini belirtti.

İstanbul House etkinliklere hazır. Olimpiyatlara İstanbul hazır. https://t.co/Kdny31LNXj — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 6, 2024

"UMUT EDİYORUM Kİ FİNALİ KUTLAYACAĞIZ"

Özgür Özel de konuşmasında yapılan hazırlıkları övdü:

"Ben böyle iki günlük derme çatma, geçici falan bir mekanda bir şey beklerken böyle muhteşem bir mekanda inanılmaz bir hazırlık var. Biraz önce hazırlıkları gezdik. Gerçekten, yarın tabii çok özel bir açılış var. Perşembe günü de herkese açık. Biz perşembe günü burada olacağız. Sosyal medyadan takip edilebilir. Maçtan önce burada olacağız. Maçı izleyeceğiz. Maçtan sonra buraya konsere geleceğiz. Ümit ediyoruz finali kutluyor olacağız. Sonuç ne olursa olsun bugün çok gururluyuz. Müthiş bir başarı elde ettik. Türkiye de bugünkü maçı konuşuyor. Yarın açılışta da Mansur Başkan'la birlikte Ekrem Başkan'ın misafiri oluyoruz hep beraber. Yarın Ekrem Başkan burada ev sahipliği yapacak. İstanbul Evi'nin açılışına. Yarınki programa ve perşembe günkü programa herkesi bekliyoruz."