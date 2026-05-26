Ekrem İmamoğlu: Sarayın tek derdi demokrasiye, adalete darbe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bayram arifesinde yüzleşmek zorundasınız. Bu ülkenin bayramları artık hüzün ve umutsuzluk dolu!" dedi.

"Doğmamış bebeklerimizi bile ağlatan sarayın tek derdi demokrasiye, adalete darbe" diyen İmamoğlu'nun paylaşımının tamamı şöyle:

"Bayram arifesinde yüzleşmek zorundasınız. Bu ülkenin bayramları artık hüzün ve umutsuzluk dolu! 2017’de yoksulluk çeken bebeklerin oranı %36.8 düzeyindeyken, 2026’da %50’lere tırmanan bir ülke olduk. Son 12 yılda bebek bezinden mamaya tüm temel malzemeler 402 TL’den 6680 TL’ye yükselmiş. Tam 16 kat. İktidarın 7 milyon bebeğimize açlık ve yoksulluk yaşattığı, anne karnında bile yetersiz beslenmesine sebep olduğu bir Türkiye’yiz artık! Ancak doğmamış bebeklerimizi bile ağlatan sarayın tek derdi demokrasiye, adalete darbe: Tek imza ile koca üniversiteyi bir gün ara ile aç - kapa yapmak, ana muhalefete kayyum atamak… Düşün bu milletin yakasından!"