Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisinin zor durumda olduğunu belirterek, "Bakın bir başka Büyükşehir’e '20 yıldır AK Parti’ye oy vermedim' diyen kişiyi aday yapmıştır. Bu, AK Parti’nin kendi içinde yaşadığı sıkıntıları göstermektedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'nin adaylarına ilişkin değerlendirme yapan İmamoğlu isim vermeden Muğla adayı Aydın Ayaydın'ı işaret etti. İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır. Bakın bir başka Büyükşehir’e “20 yıldır AK Parti’ye oy vermedim” diyen kişiyi aday yapmıştır. Bu, AK Parti’nin kendi içinde yaşadığı sıkıntıları göstermektedir" ifadelerini kullandı.

AKP'nin adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde İstanbul için ortaya koyduğu tek şeyin "kupon arazi, boş arazi rezerv alan, kamu arazisi rantı" olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Sayın Murat Kurum, tam da “İstanbul’a ihanet ettik” itirafıyla tarif edilen sürecin bir parçasıdır. Çok acıdır. Sayın Kurum bunları kendi iradesiyle mi yapmıştır sizce?" diye konuştu.

Sözcü gazetesinden İpek Özbey'e konuşan İmamoğlu, Murat Kurum'un AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daha önce söylediği "İstanbul'a ihanet ettik" itirafıyla tarif edilen bir sürecin bir parçası olduğunu belirtti.

İmamoğlu, "İstanbul gibi bir dünya şehri çok net ifade edelim, ‘temsilcilerle’ yönetilemez. İstanbul bir komuta merkezidir ve İstanbul’a “tam yol ileri” diyebilecek bir kaptan gerekir" diye konuştu.

"YAPTIKLARI HESAP KİTAP ORTADA"

Erdoğan'ın ve AKP'nin zor durumda olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Bakın bir başka Büyükşehir’e “20 yıldır AK Parti’ye oy vermedim” diyen kişiyi aday yapmıştır. Bu, AK Parti’nin kendi içinde yaşadığı sıkıntıları göstermektedir. Yani İstanbul’da bu işe talip olan yıllardır hizmet etmiş ya da bu işin parçası olmuş insanlardan belediye başkanı tercih etme yerine, yaptıkları hesap kitap ortadadır..

TOKİ, Emlak Konut, Şehircilik Bakanlığı eliyle İstanbul’a ihanet etme anlayışını temsil eden birini oraya koymuşlar. AK Parti daha çok emir komuta zincirini takip eden insanları yönetici yapma anlayışının sıkışmışlığında da değil.

Bir başka boyutu da aileye sıkışmışlığı. Yani sadece aile fertlerinin belli çapta siyasi figür olarak konuşulması, sadece aileye yakın insanların bir şekilde siyasette bir yerlere yakıştırılmasından bahsediyorum. Bunun net anlamı insan kaynağı tükenmişliğidir. İnsan kaynağı tükenmiş bir partiden İstanbul’a da, Türkiye’ye de fayda gelmez. İstanbul’u bile tanımayan, “Mahmutbey’deki ulaşım problemini çözeceğim” derken oranın tümden Ulaştırma Bakanlığı yetkisine ait olduğunu bilmeyen bir adaydır söz konusu olan" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Kanal İstanbul projesinin bir buçuk yıldan fazla konuşulmadığını dile getiren İBB Başkanı İmamoğlu, "Burada zaten bir kısım alım-satım yapılmış, işin sahipleri belirlenmiş, imarla ilgili rant süreçlerine başlanmış, planlamalar yürütülmüş, hem de kaşla göz arasında. Bakın Sayın Kurum’un ve onun gibi arkadaşların temsil ettiği dönemde yapılanlara bakın: Üç ayda beş Beylikdüzü ya da sekiz Şişli diyebileceğimiz büyüklükte bir alanın planını çıkarmışlar" dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ AÇIKLAMASI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesine yönelik gelen tepkilere ilişkin de açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Savaş, zor bir deprem döneminin belediye başkanı olmuştur. Türkiye tarihinin en trajik deprem felaketlerinden birisini yaşamış bir şehrin belediye başkanıdır. Böylesi bir durumda yargılamanın ya da tümden eksiltmenin sıkıntılı bir tarafı vardır. Çünkü çok objektif olamayabilir oradaki insanlar. Büyük acılar yaşadılar. Varsa karşılıklı bu soğumayı görmemiz ve buna göre tedbir almamız gerekir. Bu alınacak tedbir ve yapılacak iş/ işlemlerde elbette ki Sayın Lütfü Savaş’ın yanında olacağız. Bir yıla yakındır biz elimizi Hatay’dan hiç çekmedik, çekmeyeceğiz. Kendisine destek olmaya, Hataylılara destek olmaya devam edeceğiz. Bu konuda da bir soğukluk ya da bir eksiklik ya da bir problem varsa gidermeyle ilgili elbette Lütfü Bey de bunu düşünecektir. Biz de düşüneceğiz. Kendisine katkı sunacağız."