Ekrem İmamoğlu, siyasi parti liderlerinden randevu talep etti: Erdoğan yok

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti liderlerinden randevu talep etti.

Kayyum atamalarının ardından Türkiye Belediyeler Birliği’nin 5 Kasım Salı günü Ankara’da olağanüstü toplama kararı almasının ardından Ekrem İmamoğlu'ndan dikkati çeken bir adım geldi.

İmamoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti liderlerinden kayyum atamalarını görüşmek üzere randevu talep etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İmamoğlu’nun talebine olumlu yanıt verdi.

Davutoğlu, yarın saat 15.00'te Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Ekrem İmamoğlu ile görüşecek.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre ise İmamoğlu, Müsavat Dervişoğlu'nu yarın saat 16.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

BAHÇELİ'DEN YANIT GELMEDİ

İmamoğlu'nun randevu talebine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin henüz yanıt vermedi.

İmamoğlu'nun, Erdoğan’dan randevu talebinde bulunmadığı belirtildi.