Ekrem İmamoğlu: Tehlike çok büyük, bu sistem değişmeli

'Sahte diploma' ve 'sahte e-imza' iddiaları gündemdeki yerini korurken CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan açıklamada İmamoğlu, "Alın teriyle, helalinden başarmaya olan inanç yerle bir edildi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde gönül rahatlığıyla 'çalışır, hak eder, kazanırım' diyebilen kimse kalmadı" dedi.

"Adalet ve liyakat yerini herkesin kimlik bilgileri çalınmışken çıkıp iki kelâm edemeyen akla bıraktı" diyen İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kendine uygun zemini bulan bu zihniyet artık devletimizin geleceği için çok büyük bir zafiyet oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Üzülerek ilan ediyorum ki çürüme devasa boyutlara ulaştı. Sistem çöktü" vurgusunda bulunan İmamoğlu, "Güvenlikten istihbarata, tapudan nüfusa, üniversitelerden milli eğitime güvenilir devlet algısı çöktü. Tehlike çok büyük. Ülkemize ve devletimize sahip çıkmak zorundayız. Bu sistem değişmeli! Herkes için hey yerde önce adalet! Önce hürriyet!"