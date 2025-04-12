Ekrem İmamoğlu: Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin ilk etabı tamamlandı
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin ilk etabının tamamlandığını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin projesiyle ilgili son gelişmeyi paylaştı.
İmamoğlu, Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin ilk etabının tamamlandığını belirtti.
İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
İSKİ, çeyrek asırlık ihmali dev yatırımlarla çözmeye devam ediyor.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 12, 2025
İçme suyu ve altyapı projeleri hızla ilerliyor. Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin ilk etabı tamamlandı. #UmutBurada pic.twitter.com/lkHiApJGLG