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Ekrem İmamoğlu: Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin ilk etabı tamamlandı

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin ilk etabının tamamlandığını belirtti.

Güncel
  • 12.04.2025 11:56
  • Giriş: 12.04.2025 11:56
  • Güncelleme: 12.04.2025 11:59
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu: Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin ilk etabı tamamlandı

Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin projesiyle ilgili son gelişmeyi paylaştı.

İmamoğlu, Terkos İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin ilk etabının tamamlandığını belirtti.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

İmamoğlu: Ranta ve millet aleyhine olan her hususa karşı durduğum için bugün buradayım
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