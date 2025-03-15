Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da

Ankara'daki programını tamamlayan CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçim çalışmaları kapsamında memleketi Trabzon’a geldi.

Trabzon Havalimanı’nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu’na partililer tarafından yoğun ilgi gösterildi.

"Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Halkın umudu İmamoğlu" sloganları atıldı.

Karşılamaya, Trabzon, Rize ve Giresun’dan gelen belediye başkanları ile milletvekilleri de katıldı. İmamoğlu'nu kucaklayan yöresel giysili yaşlı kadınlar ıslık çalarak desteklerini dile getirdi.

İmamoğlu, havalimanında yaptığı kısa konuşmada, Trabzon’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Memleketime geldim. Heyecanlıyım. Güzel insanları Karadeniz’in, Trabzon’un...İnşallah güzel bir gün geçireceğiz. Yolumuza devam ediyoruz Allah’ın izniyle. Güç aldık, güç aldık... Milletimize layık olmak için borcumuzu artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Burada olmak nasıl Başkanım" diyen bir vatandaşa, “Çok duygusal benim için her zaman” yanıtını verdi.