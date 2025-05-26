Ekrem İmamoğlu: Türkiye'mizin güçlü geleceği için yola çıktık, mutlaka başaracağız

CHP Ankara İl Başkanlığı, Kızılay Sakarya Caddesi'nde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor. Özgürlük ve Adalet Buluşması" mitingi düzenleniyor. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı burada okundu. İmamoğlu, "Türkiye'mizin güçlü geleceği için yola çıktık. Mutlaka başaracağız. Kötülük bitecek! iyilik, huzur ve başarıyı hep beraber getireceğiz" dedi.

İmamoğlu'nun mitinge gönderdiği mesajında şu ifadeler yer alıyor:

"Benim inancımın, cesaretimin ve kararlılığımın en büyük kaynağı sizlerin inancı ve yüksek adalet duygusudur. Türkiye'mizin güçlü geleceği için yola çıktık. Mutlaka başaracağız. Kötülük bitecek! iyilik, huzur ve başarıyı hep beraber getireceğiz. Bugün adalet ve özgürlük buluşmanızda inanın yanınızdayım. Sağınızda ve solunuzda gördüğünüz kişi benim. Sizleri seviyorum."