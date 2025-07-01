Ekrem İmamoğlu: "Türkiyemizin değişim vakti gelmiştir"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Türkiyemizin değişim vakti gelmiştir. İktidar, ortaya koyduğu bütün hamleler kurumlarımıza, toplumsal bütün değerlerimize, hırsı ve ihtirası üzerinden derin hasarlar vermektedir. Buna son vereceğiz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanlığın'ndan istifa ederek CHP'ye üye olan Muharrem İnce, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

İnce, İmamoğlu'nun kamuoyu ile paylaşılması amacıyla el yazısıyla yazdığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Türkiyemizin değişim vakti gelmiştir. İktidar ortaya koyduğu bütün hamleler kurumlarımıza, toplumsal bütün değerlerimize, hırsı ve ihtirası üzerinden derin hasarlar vermektedir. Buna son vereceğiz. Önce adalet. Önce hürriyet. Sonra bereket."