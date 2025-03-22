Ekrem İmamoğlu tutuklandı

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanırken, "kent uzlaşısı" soruşturmasından ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

İmamoğlu ve gözaltına alınan 90 kişi Vatan Emniyet'ten 14 minibüslük konvoyla getirildi. Ekrem İmamoğlu, adliyeye getirilmeden önce, yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ekrem İmamoğlu'yla birlikte çarşambadan bu yana gözaltında tutulan 90 kişi ve İmamoğlu, eksi yedinci kattan Adliye'ye alındı. İmamoğlu, savcılık ifadesinin ardından 23 Mart'ta sabah saat 10.06'da tutuklandı.

İmamoğlu’nun avukatları, kararın basın tarafından duyurulmasından sonra içeri alındı.

Fotoğraf: BirGün

İFADE SÜRECİ

34 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan; Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında olduğu gözaltındaki isimlerin, 34 savcıya ifade verdiler.

Saat 21:40 sularında Ekrem İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamındaki ifadesi başladı. Saat 23:00 sularında İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" ifadesi tamamlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 23:40 sularında yolsuzluk soruşturması kapsamında savcıya ifade vermeye başladı.

İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’ndeki savcıya verdiği 2. ifade tamamlandı.

SAAT 03:00 SULARINDA TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Çarşamba gününden bu yana gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2024/228233 nolu soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İMAMOĞLU Tck 220/1 , 135,252 , 220/1 maddeleri (suç örgütü kurma , ihaleye fesat karıştırma , rüşvet almak , kapsamında tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.

Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan üzerilerine atılı silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir."

ÖZGÜR ÖZEL VE MANSUR YAVAŞ ÇAĞLAYAN'DA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 04:56 sularında ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Saraçhane'den Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geçti.

Özgür Özel ve Mansur Yavaş’ın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

Adliyeye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, ''Vallahi biz adalet varsa hemen serbest bırakılmalarını bekliyoruz'' dedi.

Özel, bir basın mensubunun, ''Süreç bitene kadar burada mı olacaksınız?'' sorusuna, ''Buradayız. Ailesi mahkemeyi takip edecek. Parti adına ben takip edeceğim mahkemeyi. O konuda bir kısıtlama vardı o kısıtlamayı gerekli görüşmeleri yaparak bir şekilde parti adına genel başkanın ailesinin takip etmesi konusunda bir mutabakata varıldı. Arkadaşlarımız burada hazır olarak bekleyecekler'' yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, ''Avukatlar kararı internetten öğrendi. Ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna Özel, şunları söyledi:

''Bu konuda bir bilgim yok. Şimdi ne söylesem bugünün karmaşasında bundan haberim olmadı benim. Ancak avukatlara tebliğ edilmeden önce internete düştüyse biz bu tiyatroları defalarca izledik. Bugün de yeni bir oyun sergiliyorlar demektir. Bu savcılık ayağındaki tiyatronun son bulmasını ve mahkemede adaletin yerine gelmesini beklemekten başka çare yok. Beklentimiz o yönde.''

Bu arada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yeniden İstanbul Adliyesi'ne geldi.

HAKİMLİK SORGUSU 05:35'TE BAŞLADI

Yapılan görüşmelerin ardından, Saat 05:30 sularında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu avukatlarla birlikte mahkeme salonuna geçti.

Saat 05:35'te Ekrem İmamoğlu'nun hakimlik sorgusunun başladığı belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu saat 07:38'te tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını, diğer kişilerin sorgularının tamamlanmasının ardından açıklayacağı öğrenildi.

HAKİMLİK SORGUSU BİTTİ: ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, önseçimde oy vermek üzere Çağlayan Adliyesi’nden ayrıldı.

Özgür Özel, hakimlik sorgusunun ardından Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özel, "Ailesini en kötüsüne hazırladı ama bu sürecin Türkiye için büyük bir uyanışa sebep olduğunu gördüğünü söyledi. Kendisinin güçlü olduğunu söyledi, herkesin güçlü olmasını istedi" ifadelerini kullandı.

Ön seçimde oy kullanmak için adliyeden ayrılan CHP Lideri Özgür Özel, saat 09:20 sularında Çağlayan'a geri döndü.

ÖNCE MEDYAYA BİLGİ VERİLDİ: AVUKATLARDAN TEPKİ

Savcılık sevk yazısının avukatlardan önce medyaya servis edilmesine avukatlar tepki gösterdi. Avukatlar, “Rezalet bu. Biz burada neyi bekliyoruz? Müvekkil yakınları bizden önce medyadan öğreniyor” diyerek isyan etti.

ÖZGÜR ÖZEL VE İMAMOĞLU AİLESİ ADLİYE GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel ile Dilek İmamoğlu ile Adliye'de görüştü.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde konuşan Özel, "Rakibinden korkmuyorsa Erdoğan, buradaki yargılamalar TRT'den canlı yayınlansın" dedi.

Özel: “Bu gece Silivri’ye doğru gitmeyi değil, Ekrem İmamoğlu’nu alıp Saraçhane’ye gitmeyi ümit ediyoruz. Bu gece Silivri’nin ‘S’sine tahammülümüz yok" dedi.