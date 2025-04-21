Ekrem İmamoğlu ve 27 kişi 'diploma' ifadesi verecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişi diploma soruşturması kapsamında ifade verecek.

28 kişinin ilerleyen günlerde savcılığa ifade vereceği belirtildi.

Konuya ilişkin ayrıntıları aktaran Ekol TV muhabir Dilek Yaman Demir şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz geçiş yaptığı iddiasıyla hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan bir soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Üniversitesi tarafından, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının iptal edildiği açıklanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağırıldı."