Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları gözaltına alındı!

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evi aranan Ekrem İmamoğlu, saat 10.00 sularında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada müstakbel cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu için 'suç örgütü lideri' tanımının kullanılması dikkat çekti.

Operasyona gerekçe olarak "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar gösterildi. Soruşturmanın, "basına yansıyan para sayma görüntüleri" ve "MASAK raporu kapsamında gerçekleştiği" ifade edildi.

"TERÖR" SUÇLAMASI DA VAR!

Öte yandan İmamoğlu ve 6 kişi hakkında hakkında "PKK'ye yardım" suçlamasıyla da gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Başavcılığın yaptığı açıklamada, "İBB ve iştiraklerinde PKK'yle bağlantılı kişilerin işe alındığı" öne sürüldü.

ÇOK SAYIDA İSİM HEDEFTE

Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İPA Başkanı Buğra Gökce, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

Saat 10.40 itibariyle hakkında karar bulunan 84 kişi gözaltına alındı.

Gelişmeyi ilk duyuran CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "An itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda" diye yazdı.

An itibariyle Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumda. — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) March 19, 2025

Operasyon kapsamında toplamda 3 bin polisin görev aldığı ifade ediliyor.

İMAMOĞLU: KENDİMİ MİLLETE EMANET EDİYORUM

Ekrem İmamoğlu, polis ablukası sırasında kayda aldığı bir videoyu yayınladı. İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polsilerimi kötülüğe alet ederek 16 milyon İstanbullu'nun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağız. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta duracağımı herkes bilsin. Onun bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim. Yüzlerce polisi İBB Başkanı’nın evine getirdiler."

Millet iradesine darbe vuruluyor. pic.twitter.com/waXHu23ZVN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2025

MAHİR POLAT'TAN AÇIKLAMA

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da sosyal medyadan yaptığı açıklamada gözaltına alındığını duyurdu.

Polat şu ifadeleri kullandı:

"Beni merak eden dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, Bu sabah evimde arama yapılarak gözaltına alındım. Ancak bizim İstanbul’a, insanımıza ve vatanımıza duyduğumuz sevdayı hiçbir güç engelleyemez. @ekrem_imamoglu ile birlikte İstanbul’un tüm değerlerine sahip çıkarak çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum."

MURAT ONGUN: GÖZALTINA ALINIYORUM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Ongun, "Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.