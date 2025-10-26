Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ'ın savcılık ifadesi tamamlandı: 3 isim tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ, ifade verme işlemi için bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde getirildi.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, ifade sürecini takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da adliyede olduğu görüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ifade sürecini takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve CHP yöneticileri, Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul Adliyesi’ndehttps://t.co/NSL9UPZUU9 pic.twitter.com/v1aD7qOefM — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 26, 2025

İMAMOĞLU VE YANARDAĞ ADLİYEYE GELDİ

Ekrem İmamoğlu, başlatılan soruşturma kapsmında ifade vermek için Silivri Cezaevi'nden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın emniyetteki ifade işlemleri gece itibarıyla tamamlandı. Merdan Yanardağ da bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İMAMOĞLU'NDAN İLK MESAJ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı. Hepsine teşekkür ediyorum" dediğini aktardı.

SAAT 16 İTİBARIYLA SAVCILIK İFADESİ BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu ile Merdan Yanardağ'ın savcılık ifadeleri, saat 16.00 itibarıyla başladı.

Ayrıca soruşturma kapsamında Necati Özkan ve Melih Geçek de ifade vermeye başladı.

İMAMOĞLU, EŞİ VE ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre Ekrem İmamoğlu, adliyeye getirildikten sonra Özgür Özel Çağlayan’dan ayrılmadan önce Özel, Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ile görüştü.

YURTTAŞLAR ADLİYE ÖNÜNDE BİR ARAYA GELDİ

CHP'nin yaptığı çağrının ardından yurttaşlar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi.

YANARDAĞ'IN İFADE İŞLEMİ 18.10 İTİBARIYLA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki ifade işlemi tamamlandı.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ 3 SAAT SÜRDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "casusluk" soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'ne getirilen Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki ifade işlemi saat 19.00 itibarıyla tamamlandı.

TÜM İFADELER TAMAMLANDI: TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Saat 21.40 sularında bütün ifadeler tamamlandı. Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANAN HÜSEYİN GÜN İLE BAŞKA SUÇTAN TUTUKLU BULUNAN MELİH GEÇEK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan'ı, Türk Ceza Kanunu'nun 328/1. maddesiyle düzenlenen "siyasal casusluk" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ederken güncel soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade veren Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da yine "casusluk" suçundun tutuklandığı için Melih Geçek de başka bir suçtan tutuklu bulunduğu için cezaevine geri gönderildi.

İMAMOĞLU'NUN SORGUSU BAŞLADI

"Casusluk" soruşturması kapsamında tutuklama istemi ile hakimliğe sevk edilen Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’ın sorgusu bitti, Ekrem İmamoğlu’nun hakimlik sorgusu başladı.

TUTUKLAMA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "Casusluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı

TCK'NİN İLGİLİ MADDESİ 328/1 NE DİYOR?

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi olan 328/1'e göre; "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir."