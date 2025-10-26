Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ'ın savcılık ifadesi tamamlandı: Tutuklama talep edildi
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Merdan Yanardağ, 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. İmamoğlu'nun, "İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı. Hepsine teşekkür ediyorum" mesajı aktarıldı. İmamoğlu ve Yanardağ'ın savcılık ifadeleri, saat 16.00 itibarıyla başladı. Yanardağ'ın ifade işlemi iki saat sürdü. İmamoğlu'nun ifadesi ise 19.00 sularında tamamlandı. Saat 21.40 sularında bütün ifadeler tamamlandı. Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ, ifade verme işlemi için bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde getirildi.
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, ifade sürecini takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da adliyede olduğu görüldü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ifade sürecini takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve CHP yöneticileri, Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul Adliyesi'nde
İMAMOĞLU VE YANARDAĞ ADLİYEYE GELDİ
Ekrem İmamoğlu, başlatılan soruşturma kapsmında ifade vermek için Silivri Cezaevi'nden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın emniyetteki ifade işlemleri gece itibarıyla tamamlandı. Merdan Yanardağ da bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
İMAMOĞLU'NDAN İLK MESAJ
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'da toplandı. Hepsine teşekkür ediyorum" dediğini aktardı.
SAAT 16 İTİBARIYLA SAVCILIK İFADESİ BAŞLADI
Ekrem İmamoğlu ile Merdan Yanardağ'ın savcılık ifadeleri, saat 16.00 itibarıyla başladı.
Ayrıca soruşturma kapsamında Necati Özkan ve Melih Geçek de ifade vermeye başladı.
İMAMOĞLU, EŞİ VE ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ
Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre Ekrem İmamoğlu, adliyeye getirildikten sonra Özgür Özel Çağlayan’dan ayrılmadan önce Özel, Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ile görüştü.
YURTTAŞLAR ADLİYE ÖNÜNDE BİR ARAYA GELDİ
CHP'nin yaptığı çağrının ardından yurttaşlar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi.
YANARDAĞ'IN İFADE İŞLEMİ 18.10 İTİBARIYLA TAMAMLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki ifade işlemi tamamlandı.
İMAMOĞLU'NUN İFADESİ 3 SAAT SÜRDÜ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "casusluk" soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'ne getirilen Ekrem İmamoğlu'nun savcılıktaki ifade işlemi saat 19.00 itibarıyla tamamlandı.
TÜM İFADELER TAMAMLANDI: TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ
Saat 21.40 sularında bütün ifadeler tamamlandı. Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın "casusluk" iddiasıyla başlatılan soruşturmada ifadelerinin alınacağını, gazeteci Merdan Yanardağ'ın ise aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirmişti.
Soruşturma kapsamında Merdan Yanardağ'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu TELE1 kanalına kayyum atanmıştı.