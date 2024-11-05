Ekrem İmamoğlu ve Müsavat Dervişoğlu'ndan ortak açıklama: Demokratik çözüm çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının ardından başladığı liderleri turunu sürdürüyor.

İmamoğlu, bugün ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.

Liderler turu kapsamında İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.

İmamoğlu ve Dervişoğlu, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamasında, seçme ve seçilme hakkına dikkat çeken İmamoğlu, "Kayyum ataması ile ilgili 2016 yılında yapılan düzenlemenin hukuka aykırı bir şekilde yürütüldüğü açıktır" dedi.

İmamoğlu, konuşmasında şunlara yer verdi:

"Kayyum atamaları ile ilgili yapacağımız çalışmaları bu hafta bitirerek sizlere önümüzdeki hafta başında sunma arzusundayız. Bu çalışmamızı size sunacağız.

Kriz ortamlarının sıkıntılı halleri olabilir. Vatandaşlarımızın hak arama ortamlarını sağlıklı, demokratik biçimde ve devletimizin bütünlüğü ile esasları doğrultusunda yapmalarını arzu ediyoruz."

BAHÇELİ, GÖRÜŞME TALEBİNİ REDDETTİ

Öte yandan İmamoğlu'nun Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den istediği randevu talebi reddedildi.

Bahçeli, bugünkü grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada İmamoğlu'nu hedef alarak, "Ekrem İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi doğru bulmuyorum" dedi.

İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek.