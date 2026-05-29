Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den bayramlaşma için Ankara İl Başkanlığı'na çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara İl Başkanlığı'nda yarın (30 Mayıs Cumartesi) yapacakları bayramlaşma için çağrı yaptı.

Özel, çağrıda "Bu memleketi, bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz. Yarın Ankara İl Başkanlığımızın önünde bir arada, omuz omuzayız. Herkesi bayramlaşmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma için Ekrem İmamoğlu da bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bayramlaşıyoruz… Yanınızdayım… Bedenen olmasam da, bütün ruhumla, inancımla ve kararlılığımla yanınızdayım. “Kirli koltuk kapma - paylaşma” ittifakına karşı yanınızdayım. Orada olmak, milletimizin yanında olmaktır. Cumhuriyet, demokrasi ve adalet için yüksek enerjiyle, azimle mücadeleye devam edelim. Bu mücadele partiler üstüdür. Milletçe geleceğimiz içindir."