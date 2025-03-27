Ekrem İmamoğlu, X'teki kapak fotoğrafını güncelledi: "Cumhurbaşkanı Adayı"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, X'teki kapak fotoğrafını "15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu" sözlerinin yer aldığı bir fotoğrafla değiştirdi

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürülen İmamoğlu, X'teki hesabının kapak fotoğrafını yeniledi.

İmamoğlu'nun kullandığı kapak fotoğrafında "15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu” ifadeleri yer aldı.