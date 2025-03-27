Ekrem İmamoğlu, X'teki kapak fotoğrafını güncelledi: "Cumhurbaşkanı Adayı"
Tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X'teki kapak fotoğrafını güncelledi. Kapakta, "15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu" sözlerine yer verildi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, X'teki kapak fotoğrafını "15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu" sözlerinin yer aldığı bir fotoğrafla değiştirdi
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürülen İmamoğlu, X'teki hesabının kapak fotoğrafını yeniledi.
İmamoğlu'nun kullandığı kapak fotoğrafında "15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu” ifadeleri yer aldı.