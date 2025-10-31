Ekrem İmamoğlu: Yargılama başladığında onlar bizi değil, biz onları yargılayacağız

Aile Dayanışma Ağı (ADA), 11. buluşmasını yine Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi.

11. buluşmada CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mektup okundu.

İmamoğlu’nun mektubu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu tarafından okundu.

Ekrem İmamoğlu, mektubunda şunları söyledi: "Değerli yol arkadaşlarım… Yol arkadaşlarımın çok kıymetli aileleri… Her birinizi sevgiyle, dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum. Özlemle, hasretle kucaklıyorum. 19 Mart’tan bu yana, bizlere karşı eşi benzeri görülmemiş bir siyasi operasyon yürütülüyor. Vicdanını kaybetmiş, kötü bir aklın ürünü olan zorlama ve uydurma soruşturmaların, davaların ardı arkası kesilmiyor. Bana, aileme, yol arkadaşlarıma ve yol arkadaşlarımın ailelerine zulmediliyor. Anneler, babalar evlatlarından ayrı kalıyor. Evlatlar; annelerini, babalarını özlemle bekliyor. 3 çocuklu bir aile babası olarak, 12 metrekarelik koğuşumda, en çok anne-babalarından ayrı kalan çocuklarımızı, gençlerimizi düşünüyorum. Onlara hayatlarının baharında bu acıları çektirenler, elbette bu dünyada da ahirette de bunun hesabını verecekler."

"YOL ARKADAŞLARIM YURTSEVERLERDİR"

"Benim yol arkadaşlarımın her biri iyi yetişmiş, ülkesini ve milletini seven, İstanbul’a hizmet aşkıyla dolu, sorumluluklarını her koşulda en iyi biçimde yerine getirmeye çalışan yurtseverlerdir" diyen İmamoğlu, "Dürüsttürler, çalışkandırlar. Onların şehrimizin, ülkemizin bugününe ve geleceğine ilişkin yaptıkları katkılar çok önemli, çok değerlidir. Her birinden, en az kendimden emin olduğum kadar, eminim. O nedenle sizlerin alnı ak, başı dik olsun. Son yaptıkları operasyonla, yine küçücük 2 evladımızı annelerinden ayırdılar. Belediyemizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na ve İstanbul Planlama Ajansı’na emek veren onurlu arkadaşlarımızı, bürokratları bir yıldır hazırlayamadıkları iddianamenin içini doldurabilmek hevesiyle tutsak ettiler. Masumiyetlerine en az kendiminki kadar kefil olduğum çalışma arkadaşlarım İstanbul’un ve Türkiye’nin gururudur" ifadelerini kullandı.

"KARANLIK EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR"

“Bizler, hukuksuz bir biçimde tutuklu yargılanıyoruz" vurgusunu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Aramızda, çalışamadığı zaman geçim derdi yaşayacak arkadaşlarımız var. Dışarıda olmadığı için, bakmakla yükümlü oldukları aileleri zor durumda kalacak arkadaşlarımız var. Tutuklamayı keyfi bir cezalandırma yöntemine çevirenler, karşılarında bir insan, eşit haklara sahip bir yurttaş olduğunu unutanlar, milletin gönlünde çoktan mahkûm oldular. İddianame hazırlanıp yargılama başladığında onlar bizi değil, biz onları yargılayacağız. Sevgili dostlarım, kardeşlerim; öyle güzel, öyle onurlu, öyle kararlı bir dayanışma sergiliyorsunuz ki sizlerle gurur duyuyorum. Hem birbirinize hem bizlere güç veriyor, moralimizi hep daha yükseğe taşıyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde gösterilen dayanışma, sergilenen kardeşlik paha biçilmezdir. Her kötülük geride kalır, her şey zamanla unutulabilir ama bugünlerde uzanan bir dost eli asla unutulmaz. Sabırsa sabır… Gayretse gayret… Cesaretse cesaret… Birbirimizden güç alarak, bir kişiyi bile geride bırakmadan, siz orada biz burada mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bizi özgürlüğümüzden, sevdiklerimizden ayıranlar, o karanlık emellerine asla ulaşamayacaklar. Her şey çok güzel olacak. Sizleri çok seviyorum."

DİLEK İMAMOĞLU: İDDİANAMEYİ İVEDİLİKLE TALEP EDİYORUZ

Eşinin mektubunu okuduktan sonra söz alan Dilek İmamoğlu, “Tam bir yıl önce haksız, hukuksuz başlatılan bu süreçte; sevdiklerimiz, sadece sevdiklerimiz değil, bu ülkenin geleceğinin gelecek vizyonunu taşıyan kişiler, asılsız iddialarla içeride tutuluyor. Aylardır iddianame yok. Buna karşılık hala asılsız suçlamalar devam ediyor. Ama bizim alnımız ak, başımız dik. İddianameyi, aileler olarak ivedilikle talep ediyoruz. Tutuksuz ve adil yargılama istiyoruz. Ayrıca biz kendimize, birbirimize sonsuz güveniyoruz. Yargılamaların TRT'de canlı, sansürsüz ve adil bir şekilde yapılmasını aileler olarak talep ediyoruz. Bu seslere kulak verin artık; sesimizi duyun, milyonların sesini duyun. Şunu iyi bilin: Makamlar geçici; kalıcı olan insanlıktır” ifadelerini kullandı.