Ekrem İmamoğlu yarın adliyeye sevk edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik (İBB) gerçekleştirilen 'yolsuzluk' ve terör' soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemlerine başlandı.

Ekrem İmamoğlu'nun yarın adliyeye sevk edileceği açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" denildi.