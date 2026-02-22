Ekrem İmamoğlu: Yüreğine sağlık Emin Alper

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 76. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı Jüri Ödülü'nü kazanan yönetmen Emin Alper ile 'Altın Ayı’ ödülünü kazanan yönetmen İlker Çatak'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Adayı Ofisi hesabından paylaşılan açıklamasında İmamoğlu, "Tebrikler! Gurur duydum! Berlin Film Festivali’nde festivalin en büyük ödülü olan Altın Ayı'yı kazanan İlker Çatak’ı ve Jüri Büyük Ödülü’nü alan sevgili Emin Alper’i kutluyorum" dedi.

İmamoğlu, açıklamasında Emin Alper'in ödül töreninde yaptığı konuşmaya da işaret ederek, "Ayrıca Emin Alper’in ödül töreninde yaptığı konuşmayı da izledim. Ülkesi için dertlenmesi, haksızlıkları dile getirmesi güçlü sanatçı kişiliğinin yanı sıra, toplumsal sorumluluk taşıyan aydın kimliğini de ortaya koyuyor. Yüreğine sağlık Emin Alper. Yalnız değiliz. Millet bizimle..." ifadelerini kullandı.