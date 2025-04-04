Ekrem İmamoğlu: Zavallı bir rakibim var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Gönül mertçe bir yarış isterdi. Zavallı bir rakibim var" dedi.

İmamoğlu ayrıca partisinin 6 Nisan’da toplanacak olağanüstü kurultayında genel başkan Özgür Özel’e desteğinin tam olduğunu söyledi. İmamoğlu, "İnanıyorum ki Özgür Özel kapsayıcı, kucaklayıcı, birleştirici bir liste yapacak, kurultaydan sonra da yeni bir başlangıç gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, Cumhuriyet'ten Mustafa Balbay'ın sorularını yanıtladı.

"ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEĞİM TAMDIR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'le örneğine çok az rastlanacak bir kader ve mücadele ortaklıkları olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu bağlamda olağanüstü kurultayda Özgür Özel’e desteğim tamdır. Zorlu bir mücadeleyi birlikte götürüyoruz" dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Özgür Özel’in olağanüstü kurultayda kapsayıcı, birleştirici, kucaklayıcı bir başlangıç yapacağına, yönetim kadrosunu bu yönde oluşturacağına inancım tamdır. Kimseyi dışlamadan, bu gidişe cesurca karşı duran bütün kesimleri içine alarak topluma büyük bir umut vereceğiz. Omuz omuza, kol kola, el ele olacağız. Tek arzumuz, idealimiz, milletimize adil refah dolu bir dünya sunmak, böyle bir yolculuğu, birlikte yapmanın onurunu yaşamaktır.

Cumhurbaşkanı adayı olarak ben, CHP genel başkanı olarak Özgür Özel dünyada benzeri görülmemiş bir dayanışma ve yoldaşlık ilişkisiyle bu zor günleri aşacağız, başaracağız. Zafere birlikte yürüyeceğiz."

Olağanüstü kuultayın ardından tarihi bir başlangıç yapacaklarını kaydeden İmamoğlu, yol haritasını da anlattı.

"TEK KİŞİLİK ANLAYIŞI YENECEĞİZ"

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Benim kafamda daha çok olağanüstü kurultay sonrasında yapacaklarımız var. Tarihi bir başlangıç yapacağız. Ankara’da ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız. Merkez Ankara olacak ama İstanbul’da büyük ölçüde başlatmış olduğumuz çalışmalar hız kesmeden devam edecek.

Adalet sistemindeki çürümüşlüğü, kuralları ve kurumları ortadan kalkmış bu tek kişilik anlayışı yeneceğiz. Buna inancım tamdır. Hiç kimsenin bu başarıya şüpheyle bakmamasını dilerim. Bizim gücümüz, haklılığımıza ve hedefimize olan inancımızdan geliyor. Ant olsun ki başaracağız."

"GÖNÜL MERTÇE BİR YARIŞ İSTERDİ"

Cumhurbaşkanlığı için 'mertçe bir yarış' istediğini söyleyen İmamoğlu, 'zavallı' bir anlayışla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Tutuklanmasının ardından gençlerin rehberleri olduğunu kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu.

"Gönül mertçe bir yarış isterdi. Ama en güçlü rakibini seçim dışında bırakmak için her türlü yola başvuran mertliğin kıyısından geçmemiş bu uğurda hukuku araç olarak kullanmaktan çekinmeyen zavallı bir anlayışla karşı karşıyayız. Zavallı bir rakibim var.

Beni hapse atabilirler ama milyonlarca Ekrem’i ne yapacaklar? Benimle birlikte yol arkadaşlarımı da hapse attılar. Şunu unutmasınlar; ben hapishaneye sığmam. Şu duvarlar var ya, şu duvarlar bana teferruat. Burada bir çalışma düzeni kurdum, oturttum sayılır. Daha da oturtacağım."

"GENÇLERİN CESARETİ TOPLUMA BULAŞTI"

"Gençler bizim önümüze geçti, rehberimiz oldu. Onların cesareti topluma da bulaştı. Çok seviyorum onları. Her yöntemi kullanıp benimle burada da diyaloğa geçmeye çalışıyorlar. Zafere gençlerle ulaşacağız. Daha doğrusu zafer gençlerin olacak.

Bizim İBB olarak bastırdığımız resimli belgeli Nutuk vardı. En çok onu okuyorum. Sivas kısmına geldim, Ankara’ya doğru ilerliyorum. Her sayfada bir başka doluyorum. Burada okumanın yarattığı duyguları sonra konuşuruz. Ama Mustafa Kemal’in zafere olan inancı, müthiş azmi ve çalışkanlığı tariflere sığmaz.

Kuranıkerim’den de özellikle adaletle ilgili bölümleri not alarak okuyorum. Nâzım Hikmet’in bütün şiirlerini getirttim, o da başucumda. Hacı Bektaş Veli ile ilgili sayfa sayısı az ama müthiş derinlikli bir kitap da okuyorum."