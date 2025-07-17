Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası dünya basınında

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası, uluslararası basında geniş yankı buldu.

Aralarında Politico, Bloomberg, CNN, The Guardian, DW, Euronews ve Russia Today gibi önde gelen medya kuruluşlarının da bulunduğu çok sayıda yayın organı, kararı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü siyasi rakibine yönelik yargı baskısının bir parçası olarak değerlendirdi. Haberlerde, İmamoğlu’nun tutuklanmasından bu yana muhalefet üzerindeki baskıların giderek arttığı, CHP’li belediye başkanlarının hedef alındığı yorumlarına yer verildi.

POLİTİCO: MUHALEFET ÜZERİNDEKİ BASKI KAMPANYASI GENİŞLETİLDİ

ABD merkezli Politico, İmaoğlu’na verilen cezaya ilişkin haberlerini Türkiye medyasına dayandırırken, şu ifadeleri kullandı:

"Tutuklu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de muhalefete yönelik artan baskılar arasında bir kez daha hapse mahkûm edildi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlıca rakibi olan İmamoğlu, Mart ayından bu yana başka bir yolsuzluk soruşturması kapsamında cezaevinde tutuluyor ve hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor. Son mahkûmiyet kararı, İmamoğlu’nun, muhalefet figürlerini hedef almakla suçladığı İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’i eleştirmesinden kaynaklanıyor. İmamoğlu’nun Mart ayında tutuklanması ülke genelinde kitlesel protestolara yol açmış, Ankara bu protestoları binlerce kişiyi gözaltına alarak bastırmıştı. O tarihten bu yana, yetkililer onlarca muhalefet figürünü daha tutukladı ve baskı kampanyasını genişletti."

"İMAMOĞLU’NUN SEÇİMLERE KATILMASINI ENGELLEYECEK BİR YASAĞI TETİKLEYEBİLİR"

ABD merkezli Bloomberg "Türkiye'nin en popüler muhalefet siyasetçisi" olarak nitelediği İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı 'tehdit ettiği' gerekçesiyle yaklaşık iki yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Bu ceza, İmamoğlu’nun siyasetten men edilmesi sınırının altında kaldı; bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük siyasi rakibine ağır bir darbe anlamına gelebilecek bir ihtimali engellemiş oldu. İki yılın üzerindeki herhangi bir ceza, İmamoğlu’nun gelecekteki seçimlere katılmasını engelleyecek bir siyasi yasağı tetikleme riski taşıyor."

THE GUARDİAN: ERDOĞAN’IN RAKİBİNE İSTANBUL BAŞSAVCISINI TEHDİTTEN HAPİS CEZASI

İngiltere merkezli The Guardian’ın haberinde İmamoğlu’nun, 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "meydan okuma planı nedeniyle hedef alındığı" yorumuna yer verildi. Haberde ayrıca, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu dava, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlıca rakibi olan İmamoğlu’na karşı açılmış davalardan sadece biri. İmamoğlu halihazırda yolsuzluk iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. Mart ayında bu soruşturma kapsamında gözaltına alınması, Türkiye’de son on yılın en büyük sokak protestolarını tetikledi... Mahkemeye bizzat katılan İmamoğlu, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2028’deki seçimlerde rakip olma planı nedeniyle hedef alındığını söyledi... Hakkındaki çok sayıda suçlama, İmamoğlu’nun 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmasını engelleyebilir."

DW: ÇOK SAYIDA CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI YOLSUZLUK İDDİALARIYLA TUTUKLANDI

Almanya merkezli DW’nin ingilizce servisi, İmamoğlu’na verilen hapis cezasını şu sözlerle duyurdu:

"Türk muhalefetinin önde gelen isimlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ayrı bir dava kapsamında hâlihazırda tutuklu yargılanırken, şimdi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına hakaretten hapis cezasına çarptırıldı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlıca siyasi rakibi olarak görülen İmamoğlu, Mart ayından bu yana başka bir yolsuzluk davası kapsamında tutuklu yargılanıyor... Türk yasalarına göre bu uzunluktaki cezalar (1 yıl 8 ay) genellikle doğrudan hapisle sonuçlanmıyor, ancak İmamoğlu başka suçlamalar nedeniyle hâlâ tutuklu bulunuyor. 19 Mart’ta İmamoğlu’nun tutuklanmasından bu yana, Türkiye’deki muhalefet üzerindeki baskılar arttı. Aralarında çok sayıda CHP’li belediye başkanının da bulunduğu onlarca kişi, yolsuzluk iddialarıyla görevden alındı veya tutuklandı. CHP, yolsuzluk suçlamalarını reddediyor ve bunları, Erdoğan’a karşı potansiyel rakipleri ortadan kaldırmaya yönelik siyasi hamleler olarak nitelendiriyor. Hükümet ise bu iddiaları kabul etmiyor."

RUSSİA TODAY: ERDOĞAN’IN BAŞLICA SİYASİ RAKİBİ TÜRKİYE’DE HAPSE ATILDI

Rusya devletine bağlı medya kuruluşu Russia Today (RT), İmamoğlu’na verilen cezaya ilişkin haberinde, şu ifadelere yer verdi: