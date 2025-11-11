Ekrem İmamoğlu’na İnsan Hakları Ödülü

BirGün/ANKARA

Sosyal Demokrasi Derneği, 2025 İnsan Hakları Onur Ödülü’nü, “İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde gösterdiği kararlı duruş, halkın iradesine yönelik baskılara karşı sergilediği direnç, sosyal demokrat değerlere bağlılığı” gerekçesiyle İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na verecek.

9 Aralık’ta Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte 2025 İnsan Hakları Onur Ödülü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na ulaştırılmak üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sunulacak.

Etkinlikte Kerem Altıparmak da “İnsan Hakları İçin Hukuk Devleti” başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.

Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı Sami Doğan, yaptığı açıklamada, ”19 Mart darbe sürecinde siyasi tutsak olarak alıkonan ve bedel ödemekte olan tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve bürokratlarımıza sahip çıkmak; baskılara boyun eğmeyen bir lideri onurlandırmak için buluşacağız” dedi.

Ekrem İmamoğlu’na yönelik hukuki süreçler ve verilen cezaların yalnızca bir kişiye değil, milyonlarca yurttaşın demokratik tercihine yöneltilmiş bir müdahale olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

“Sayın İmamoğlu'nun cezaevi sürecinde dahi sergilediği sarsılmaz duruşu ve demokrasiye olan inancı, Türkiye'de adalet mücadelesi veren tüm yurttaşlara ilham kaynağı olmuştur. Onun mücadelesi, insan haklarının yalnızca savunulacak değil, yaşatılacak bir değer olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sosyal Demokrasi Derneği olarak, Halkın iradesine yönelik her türlü baskı karşısındaki kararlılığını, Hukuksuzluğa karşı verdiği onurlu mücadeleyi, Sosyal demokrat ve toplumcu belediyecilik anlayışıyla temel insan hakları değerlerinden taviz vermeyen hizmetlerini takdirle karşılıyor ve bu nedenlerle 2025 İnsan Hakları Onur Ödülü'nü Sayın Ekrem İmamoğlu'na sunmaktan büyük bir onur duyuyoruz."