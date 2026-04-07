Ekrem İmamoğlu’na ''kamu görevlisine hakaret'' soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, İmamoğlu'nun İBB Davası'ndaki “..bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" sözleri suç unsuru sayıldı.

Soruşturmaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yayımlandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir kısım basın yayın organı ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 06.04.2026 tarihli duruşmasında sanık Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan “..bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" sözleri nedeniyle, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."

DAVADAN BU YANA İKİNCİ SORUŞTURMA

İBB Davası'nda duruşmalar başladığından bu yana İmamoğlu hakkında başlatılan 2. soruşturma oldu.