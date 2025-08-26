Ekrem İmamoğlu’ndan ABD’deki Türklere mesaj

Geçtiğimiz mart ayında gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'ninCumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden mesaj göndererek ABD'deki destekçilerine teşekkür etti.

ABD’de yaşayan Türkler, aralarında Los Angeles’ın da bulunduğu birçok eyalette, ‘Mart 19 Platformu’ öncülüğünde düzenlenen eylemlerde “İmamoğlu’na özgürlük” çağrısı yaptı.

İmamoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer aracılığıyla ilettiği mesajında, yaşanan sürecin sadece şahsına değil, Türkiye’deki demokrasi arayışına yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

"HER GÜN YENİ BİR HUKUKSUZLUĞA UYANIYORUZ"

"Haksız şekilde tutuklandım. Bu sadece bir kişiye değil, milletimizin iradesine, değişim arzusuna yapılmış bir müdahaledir" diyen İmamoğlu, yaşananların siyasi değil, halkın onur mücadelesi olduğunu vurguladı.

Cezaevinden gönderdiği mesajda, Türkiye’de hukukun, demokrasinin ve halk iradesinin tehdit altında olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Her geçen gün adaletsizlik, zulüm ve yoksulluk derinleşiyor. Her sabah yeni bir hukuksuzlukla uyanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD’deki eylemlere katılan vatandaşlara seslenen İmamoğlu, "Uzakta olabilirsiniz ama kalbinizin memleketle attığını biliyorum. Bu zor günlerde desteğiniz bize güç veriyor" dedi. Bilim insanları, sanatçılar, akademisyenler, hukukçular ve öğrencilerin desteğinin çok kıymetli olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Hep birlikte ortak aklı çoğaltacağız, güçlü ağlar kuracağız ve Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’DEKİ MÜCADELE KÜRESEL DEMOKRASİ MÜCADELESİ"

İmamoğlu mesajının sonunda, Türkiye’de verilen demokrasi mücadelesinin sadece ülke sınırlarıyla sınırlı olmadığını belirterek, "Bugün demokrasi sadece Türkiye’de değil, dünyada da geriliyor. O yüzden bizim mücadelemiz küresel anlamda da önem taşıyor" dedi.

Destekçilere seslenerek görüş ve önerilerini paylaşma çağrısında bulunan İmamoğlu, "Bu mücadele bir kişinin, bir partinin değil; milletin demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesidir. Birleşe birleşe kazanacağız. Türkiye kazanacak, milletçe kazanacağız. Demokrasi kazanacak" sözleriyle mesajını noktaladı.