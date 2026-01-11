Giriş / Abone Ol
Ekrem İmamoğlu’ndan Denizli mitingine çağrı: "Kurtuluş yok tek başına"

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda halkı Denizli mitingine davet etti. İmamoğlu, paylaşımında “Her meydandan tekrar haykıracağız: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” ifadelerini kullandı.

  • 11.01.2026 01:25
  • Giriş: 11.01.2026 01:25
  • Güncelleme: 11.01.2026 01:35
Fotoğraf: ANKA

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla beraber CHP'nin düzenlemeye başladığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 80'incisi Denizli'de düzenlenecek. CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla halkı bugün gerçekleştirilecek mitinge davet etti.

“Benim güzel vatandaşlarım vicdanlıdır, adildir, haksızlığa asla geçit vermez” diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Bu haftasonu Denizli’deyiz.

Benim güzel vatandaşlarım vicdanlıdır, adildir, haksızlığa asla geçit vermez.

Her meydandan tekrar haykıracağız: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!”

