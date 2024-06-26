Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu buluşması yorumu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeye ilişkin "Bence gerçekten merak edilmesi gereken bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde ne yiyemediği" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmesine ilişkin konuştu.

İmamoğlu, "Bence gerçekten merak edilmesi gereken bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde ne yiyemediği" yorumunda bulundu.

İmamoğlu şunları söyledi:

“Bu yemeğe olan ilgiyi hem hayretle izliyorum. Biz önceki dönem genel başkanımız ile buluşuruz, buluşacağız. Bunun böyle bir olaya dönüşmesi CHP’yi rahatsız ediyor. Biz hem genel başkanımız Özgür Özel ile hem de önceki dönem genel başkanlarımız ile görüşürüz. Bence gerçekten merak edilmesi gereken bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde ne yiyemediği. Yani ekonomi diye düşünüyorum.”

YERLİKAYA'YA MÜLTECİ ÇAĞRISI

İstanbul’daki mültecilere ilişkin de konuşan İmamoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çağrıda bulundu.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İlçelerde yüzde 20’sini geçtiği için o ilçelerde iskan durdurulmuş durumda. O ilçelerdeki nüfusu çarpınca 1 milyon 200 bin insan yapıyor. Kişi başı su tüketimi 225 metreküpe kadar çıkmış durumda.

2.5 milyona yakın insanın İstanbul’da yaşadığını ifade ediyor. Sayın Bakan Yerlikaya’ya sesleniyorum, gelen göçmenler ortada duruyor. Şeffaflık yok. Öyle rakamlar var ki Türkiye genelinde 10 milyon diyenler var.

Daha dün evime metro ile giderken bir çocuğun milyonlarca mülteci var huzursuz oluyoruz demesi bizi rahatsız ediyor. Bu mesele şeffaflıkla ele alınmalı. Her şeyi biz yapıyoruz verileri bize vermiyorlar. Neyi kimden saklıyorlar. Şeffaf olsunlar bu önemli bir meseledir."