Ekrem İmamoğlu’ndan Yiğit Bulut’a dava

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine "milli güvenlik sorunu" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’a tazminat davası açtı.

Bulut, 13 Nisan 2024’te sosyal medya hesabından İmamoğlu’nu şöyle hedef almıştı:

"Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin, tartışacağız, göreceğiz. Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için bir milli güvenlik sorunudur! Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım! Not alın."

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DAVA

İmamoğlu "kişilik haklarına saldırı" iddiasıyla paylaşımı yargıya taşıdı ve Bulut’tan 50 bin lira tazminat talep etti. Diken’e konuşan İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat davayı ‘kişilik haklarına saldırının tespiti amacıyla açtıklarını’ söyledi.

Sosyal medya platformu X’ten davaya ilişkin paylaşım yapan Bulut ise şunları kaydetti:

"Bu nasıl bir iç tutarsızlık! Devletin bakanına, yüksek yargı organı üyelerine ‘Ahmak’ deyip ‘Bu hakaret sayılamaz, dava açılamaz, saçmalık’ diyen Ekrem Bey kendisi hakkında hakaret içermeyen bir tespitim için hırsını alamayıp adliye adliye geziyor."

İlk duruşma 26 Kasım 2024'te görülecek.