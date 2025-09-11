Ekrem İmamoğlu’nun “diploma davası”nda ilk duruşma yarın görülecek

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 11 Eylül’de Çağlayan'da İstanbul Adliyesi’nde görülmesi gereken "Diploma davası"nın ilk duruşması 12 Eylül tarihinde, yarın Silivri’deki Cezaevi duruşma salonunda görülecek.

Üniversite diploması iptal edilen ve 19 Mart operasyonuyla gözaltına alınan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne götürülen İmamoğlu’nun üniversite diplomasıyla ilgili zincirleme şekilde “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla dava açılmış, İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası istenmişti.

"DİPLOMA GASPINA KARŞI SÖZ SIRASI İMAMOĞLU'NDA"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın ilk duruşması 11 Eylül’de İstanbul Adliyesi'nde görülecekti. Ancak, dava 11 Eylül’den 12 Eylül tarihine alındı. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan salonda gerçekleşecek duruşma, yarın saat 11:00’de görülmeye başlanacak.

Duruşmaya ilişkin İBB savunma avukatları grubundan yapılan "Diploma gaspına karşı söz sırası İmamoğlu'nda" başlıklı paylaşımda, "12 Eylül Cuma günü saat 11.00’de Silivri’de, Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin ceza davasının duruşması görülecektir. Tüm avukat meslektaşlarımızı, bu tarihi ana tanıklık etmek için Silivri’ye bekliyoruz." denildi.