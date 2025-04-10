Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettiren isim AKP’li başkanın danışmanı çıktı!

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin raporu hazırlayan akademisyenlerden Doç. Dr. Yasin Çetin’in AKP’li eski Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin danışmanlığını yapmış olduğu ortaya çıktı.

Halktv'den Altan Sancar'ın haberine göre 2016-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın repertuvar kurulu üyesi olarak görev yapan Çetin, 2019 yılında görevinden ayrıldı.

İŞTEN AYRILDI, İBB'Yİ HEDEF ALDI

Çetin’in görevinin süresinin dolması ile sonlandığı belirtilirken, daha sonra ise İBB yönetimini hedef alan açıklamalar yaptı.

2021 yılında repertuvardan çıkartılan oyunlara ilişkin Yeni Akit’e açıklama yaparak, “İBB Şehir Tiyatrosu tarafından alınan karar 'ideolojik' bir yaklaşımdan ibaret” demişti.

2024'TE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Çetin daha sonra İBB'den ayrılmasının ardından, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürü olarak atandığı, daha sonra Kültür Sanat Şube Müdürlüğü görevine getirildiği ve 2020 yılında dönemin Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin kültürden sorumlu danışmanı olduğu bildirildi.

Yüce, 2022 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi'nde, 2023'te Haliç Üniversitesi'nde ve 2024'te İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.