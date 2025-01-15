Ekrem İmamoğlu’nun Gaziantep programı ertelendi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Gaziantep’e gerçekleştireceği ziyaret ertelendi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ocak 2025 Cuma günü Gaziantep'e ziyarette bulunacaktı.

Ancak İmamoğlu'nun programı henüz bilinmeyen bir nedenle ileri bir tarihe ertelendi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda program belli olduğunda yeniden bilgilendirme yapılacağını belirtti.

Yılmaz, "Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Gaziantep programı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Programı belli olduğunda yeniden bilgilendirme yapılacaktır" dedi.