Ekrem İmamoğlu’nun hücresinin bir örneği Silivri'de sergileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da sanıkları arasında yer aldığı İBB davasının ilk gününde, CHP tarafından Silivri’de kurulan Dayanışma Merkezi’nde İmamoğlu'nun hücresinin birebir örneği sergileniyor.

Hazırlanan hücre, Dayanışma Merkezi’ne gelen yurttaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Hücrede, Mustafa Kemal Atatürk posteri, bir küçük televizyon, bir sandalye ile masa ve yatak bulunuyor.