Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ekrem İmamoğlu’nun hücresinin bir örneği Silivri'de sergileniyor

CHP’nin Silivri’de İBB Davası için kurduğu Dayanışma Merkezi’nde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun Marmara Cezaevi’ndeki hücresinin birebir örneği sergileniyor.

Güncel
  • 09.03.2026 11:50
  • Giriş: 09.03.2026 11:50
  • Güncelleme: 09.03.2026 11:59
Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğlu’nun hücresinin bir örneği Silivri'de sergileniyor
Fotoğraf: Umut Taştan

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da sanıkları arasında yer aldığı İBB davasının ilk gününde, CHP tarafından Silivri’de kurulan Dayanışma Merkezi’nde İmamoğlu'nun hücresinin birebir örneği sergileniyor.

Hazırlanan hücre, Dayanışma Merkezi’ne gelen yurttaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Hücrede, Mustafa Kemal Atatürk posteri, bir küçük televizyon, bir sandalye ile masa ve yatak bulunuyor.

Tarihi davada ilk gün: Mahkeme heyeti salonu terk etti, duruşmaya ara verildi
BirGün'e Abone Ol