Ekrem İmamoğlu’nun, Neşet Ertaş'tan 'Ah Yalan Dünya'yı söylediği anlar sosyal medyada

Silivri (Marmara) Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, müzisyen arkadaşı İhsan Eş ile birlikte Neşet Ertaş'ın "Ah Yalan Dünyada" adlı unutulmaz türküsünü söylediği görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

İlk olarak 4 yıl önce YouTube’da İhsan Eş’in paylaştığı video, İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu günlerde sosyal medyada dolaşıma girdi.

İmamoğlu ile 30 yıllık arkadaşı İhsan Eş’in birlikte türkü söylediği görüntüler şöyle:

Öte yandan İhsan Eş, dostu İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından kişisel Instagram hesabından da şunları yazmıştı:

Sevgili dostum, değerli Başkanım,

Neredeyse 30 yıla dayanan dostluğumuz boyunca senin ne kadar sevgi dolu, adaletli ve dürüst bir insan olduğunu; ben de, bu ülkenin dört bir yanındaki insanlar da gördü, öğrendi. Seni tanımak, seninle bu yolu yürümek benim için her zaman bir onur oldu. Şimdi sana her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Seni seviyoruz ve inanıyoruz. Birlikte bu zor günleri de geride bırakacak, her şeyin çok daha güzel olduğu günleri hep birlikte yaşayacağız.