Ekrem İmamoğlu’nun 'savcılara hakaret' davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

3 aydan uzun zamandır Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

İmamoğlu’nun yargılanmasına 22 Ekim’de İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Ekrem İmamoğlu’na yönelik, tutuklandığı tarih olan 23 Mart’ta kendisini ‘terör’ soruşturmasında tutuklamaya sevk eden iki cumhuriyet savcısına hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İLK DURUŞMA 22 EKİM’DE

Davaya ilişkin İmamoğlu’nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İmamoğlu’nun yargılanmasına İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 22 Ekim tarihinde saat 11.00’de başlanacak. Duruşma ise Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülecek.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun devam eden ’terör’ soruşturması çerçevesinde Sulh Ceza Mahkemesi’nde verdiği ifadesinde yargı görevlilerine hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu, Sulh Ceza Hakimliği sorgusu sırasında kendisini tutuklamaya sevk eden 'müşteki Cumhuriyet Savcılarına yönelik ifade özgürlüğünü, düşünceyi açıklama özgürlüğünü ve savunma hakkını aşacak nitelikte alenen onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte beyanlarda bulunduğu' öne sürüldü.

İmamoğlu’nun savunmasına da yer verilen iddianamede, kendisinin şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, bir kamu görevine bu görevi kötüye kullanarak siyasete müdahale edenlere karşı kamu adına eleştiri getirdiğini, söylediği her sözün bu düzenin adını koymaya dönük olduğunu ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği aktarıldı.



Hazırlanan iddianamede şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.