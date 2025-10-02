Ekrem İmamoğlu’nun suç duyurusu dilekçeleri işleme konulmuyor

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındığı 19 Mart 2025’ten bu yana çoğunluğu bazı basın yayın organlarında çıkan hakkındaki "iftira, hakaret ve yalan içerikli" yayınları avukatları aracılığıyla yargıya taşıdı. İstanbul’daki farklı Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan 450 suç duyurusunun 71’i hakkında takipsizlik kararı verildi. İmamoğlu’nun 379 farklı kişi, kurum ve kuruluş hakkında bulunduğu şikayetlerle ilgili dosyalar ise bekletiliyor.

Başsavcılıkların verdiği 71 takipsizlik dosyası içerisinde, İmamoğlu ve ailesi için hakaretler içeren açıklamalar ve konuşmalar da bulunuyor. İmamoğlu’nun kendisini provoke eden bir şahıs için kullandığı "Senin siyasetin çirkin" kelimesi için 2 yıl 4 aya hapis ve siyasi yasak talebiyle iddianame düzenleyen savcılık makamları, bir sosyal medya kullanıcısının İmamoğlu’na yönelik ağır hakaret içeren ifadeleri için kamu davası açılmasına gerek görmedi.

İmamoğlu; Abdurrahman Şimşek, Mehmet Altıntaş, Mustafa Yüce, Mesut Altun ve Metin Yüksel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İmamoğlu, bu kişilerin 21 Mart 2025 tarihinde, Sabah gazetesinde ve internet sitesinde yayımlanan bir haberde, kendisine yönelik olarak PKK ile bağlantısı olduğu, HDP'nin Ankara İl Binası’nın parasını müvekkillerinin ödediği gibi kesin ifadelerle, gerçeğe aykırı şekilde olgu veya suç isnat ettiklerini belgeleriyle ortaya koydu.

Siyasetçi olmasının, kendisi hakkında kesin bir dille, masumiyet karinesini ihlal edecek şekilde yöneltilen suç isnatlarına göz yummasını ve toplum önünde itibarsızlaştırılmaya çalışılarak suçlu ilan edilmesine katlanmasını gerektirmeyeceğini belirten İmamoğlu, şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını talep etti. Başsavcılık, kamu davası açılmasına gerek görmedi.

İmamoğlu'nun, Akşam gazetesi ve “aksam.com.tr” adlı internet haber sitesindeki, “Kara para delili gizli otoparktan çıktı” başlıklı yazıyı kaleme alan ve bunu X hesabından da duyuran şüpheli Hikmet Genç’e yönelik şikayetine de "takipsizlik" kararı verildi. Aynı iddiaları Sabah gazetesi, sabah.com.tr ve bazı kişiler de X hesaplarından dolaşıma soktu. Bu konudaki şikayete de takipsizlik kararı verildi. Her iki habere konu otopark ve içindeki araçların İmamoğlu’na değil, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalar sonucunda açılan ve onlarca yıl hapis cezasıyla birlikte siyasi yasak istenen davalar şunlar:

"Ahmak davası- 'Ordu Valisi' davası, Beylikdüzü ihale davası, Şadi Yazıcı davası, Akın Gürlek davası, Bilirkişi S.B. davası, Diploma davası, Çirkin davası."