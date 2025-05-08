Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli: Dilek Kaya İmamoğlu'ndan açıklama

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı erişime kapatıldı.

İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabına Türkiye'den erişimin engellenmesine yönelik tepkiler sürerken, eşi Dilek Kaya İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Sosyal medyadan açıklama yapan Dilek Kaya İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sadece milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu değil; milletin iradesi, gerçekler ve vicdanlar susturulmaya çalışılıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye’den erişimin engellenmesi düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahaledir ve asla kabul edilemez. Bu haksız ve keyfi uygulamadan derhal geri dönülmelidir.

Milyonlar; Ekrem İmamoğlu’nun sesinin duyulması için burada, adalet ve özgürlük için mücadele etmeye kararlı!"