Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli: Dilek Kaya İmamoğlu'ndan açıklama
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabına Türkiye'den erişimin engellenmesine yönelik tepkiler sürerken, eşi Dilek Kaya İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Dilek Kaya İmamoğlu, "Bu haksız ve keyfi uygulamadan derhal geri dönülmelidir" dedi.
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı erişime kapatıldı.
İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabına Türkiye'den erişimin engellenmesine yönelik tepkiler sürerken, eşi Dilek Kaya İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.
"ASLA KABUL EDİLEMEZ"
Sosyal medyadan açıklama yapan Dilek Kaya İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Sadece milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu değil; milletin iradesi, gerçekler ve vicdanlar susturulmaya çalışılıyor.
Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye’den erişimin engellenmesi düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahaledir ve asla kabul edilemez. Bu haksız ve keyfi uygulamadan derhal geri dönülmelidir.
Milyonlar; Ekrem İmamoğlu’nun sesinin duyulması için burada, adalet ve özgürlük için mücadele etmeye kararlı!"
Sadece milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu değil; milletin iradesi, gerçekler ve vicdanlar susturulmaya çalışılıyor. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye’den erişimin engellenmesi düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahaledir ve asla kabul edilemez. Bu haksız ve keyfi…— Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) May 8, 2025