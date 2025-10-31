Eksanat, Eleştirel Kültür Sanat Seçkisi yayınlandı

Kültür Sanat Servisi

Eleştiri Şimdi! sloganıyla ekdergi.com (Eleştirel Kültür) bünyesinde yayınlanan bağımsız sanat seçkisi EKSANAT’ın ikinci kitabı Doruk Yayınları’ndan çıktı. İlk seçkide dünyaca ünlü sanatçı Taner Ceylan’ı kapağına taşıyan yayında bu kez çağdaş sanatın önemli isimlerinden Ekrem Yalçındağ’ı konuk ediyor. Yalçındağ’ın son ‘Natures’ dizisi ekseninde zengin bir röportaja fotoğraf sanatçısı Çerkes Karadağ’ın portreleri eşlik ediyor.

Dergide Lütfiye Bozdağ’ın Ahmet Güneştekin’in son sergisi üzerine bir eleştirisi de var. Her sayısında bir dosya vermeyi planlayan EKSANAT bu seçkisinde Almanya, Kriz ve Avangart başlığıyla 1920-30’lar Almanya’sına bakıyor.

Meral Bostancı fotomontajın öncülerinden John Heartfield’i incelerken, Işıl Savaşer Nazi dönemi Yeni Nesnelcilik akımını yorumluyor. Dergide ayrıca Joseph Kılçıksız’ın “Medea Söyleni ve Goya”, Fatih Balcı’nın “Güncel Sanat ve Karikatür” Övünç Demiray’ın “Başkasının Penceresi: Bakış”, Fehmi Gerçeker’in “Nöro Sanat” ve Vecdi Uzun’un Türkiye’de çok bilinmeyen “Metamodern Sanat” makaleleri de yer alıyor.

Genç sanatçılara ve galericilere yönelik Ekröportajın bu seçkideki konuğu Zafer Malkoç. Galerici konuk ise Artget Galeri’den Esra Öztürk. Ayrıca usta şair-yazar Gülseli İnal’da ressam Semiramis’in, Coşkun Şen ise Fransız sanatçı Sandrine Prevot’un resimlerini yazdı.