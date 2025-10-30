Eksanat, eleştirel kültür sanat seçkisinin 2. kitabı çıktı

Eleştiri Şimdi! sloganıyla ekdergi.com (Eleştirel Kültür) bünyesinde yayınlanan bağımsız sanat seçkisi EKSANAT’ın ikinci kitabı Doruk Yayınları’ndan çıktı.

İlk seçkide dünyaca ünlü sanatçı Taner Ceylan’ı kapağına taşıyan yayın, bu kez çağdaş sanatımızın önemli sanatçılarından Ekrem Yalçındağ’ı konuk ediyor.

Yalçındağ’ın son “Natures” dizisi ekseninde zengin bir röportaja ünlü fotoğraf sanatçısı Çerkes Karadağ’ın portreleri eşlik ediyor.

Dergide ayrıca Lütfiye Bozdağ’ın Ahmet Güneştekin’in son sergisi üzerine kapsamlı bir eleştirisi de var.

Her sayısında bir dosya vermeyi planlayan EKSANAT bu seçkisinde Almanya, Kriz ve Avangart başlığıyla 1920-30’lar Almanya’sına bakıyor.

Meral Bostancı fotomontajın öncülerinden John Heartfield’i incelerken, Işıl Savaşer Nazi dönemi Yeni Nesnelcilik akımını yorumluyor.

Dergide ayrıca Joseph Kılçıksız’ın “Medea Söyleni ve Goya”, Fatih Balcı’nın “Güncel Sanat ve Karikatür” Övünç Demiray’ın “Başkasının Penceresi: Bakış”, Fehmi Gerçeker’in “Nöro Sanat” ve Vecdi Uzun’un Türkiye’de çok bilinmeyen “Metamodern Sanat” makaleleri de yer alıyor.

Eksanat genç sanatçılara ve galericilere yer vermeyi bu seçkisinde de sürdürüyor. Ekröportajın bu seçkideki konuğu ise çalışmalarıyla ilgi çeken Zafer Malkoç. Galerici konuğumuz ise, Artget Galeri ile dikkatleri çeken, sanat tarihinden bir galerici Esra Öztürk. Ayrıca usta şair-yazar Gülseli İnal’da ressam Semiramis’in, Coşkun Şen ise Fransız sanatçı Sandrine Prevot’un resimlerini yazdı.

EKsanat üç aylık periyodlarla seçkilerine devam edecek.