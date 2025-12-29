Eksi 9 derecede yoksulluk kuyruğu

Haber Merkezi

Ekonomideki derinleşen kriz, ucuzluk kuyruklarıyla bir kez daha görünür hale geldi. Uzun süredir ekmekten sebzeye, etten tanzim satışlara kadar pek çok alanda görülen kuyruklara bu kez Denizli eklendi. Geçim sıkıntısı, yoksulluk yaşayan yurttaşlar, bu kez eksi derecelerde saatlerce indirim sırası beklemek zorunda kaldı.

GECE BAŞLADI

DHA’da yer alan habere göre, Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde bir zincir marketin yeni şubesinin açılışı yoğun ilgi gördü. Açılışa özel olarak PlayStation ve cep telefonu gibi teknoloji ürünlerinde indirim yapılacağı, ayrıca ilk 1000 kişiye 1000 TL değerinde hediye çeki verileceğinin duyurulması üzerine yurttaşlar gece saatlerinden itibaren market önünde toplanmaya başladı. Geceden itibaren market önünde metrelerce uzayan kuyruk oluştu.

Yaklaşık 9 saat süren bekleyişin ardından kapıların açılmasıyla birlikte yurttaşlar markete girdi. Ancak açılışta teknoloji ürünlerinin yanı sıra et, kuru gıda ve mutfak ürünlerine yönelim olduğu gözlendi. Yıllardır süren ucuz ekmek, sebze, et kuyruklarının ardından Denizli’de 9 saatlik bekleyişe sahne olan bu tablo, Türkiye’de ekonomik gidişatın ve halkın refah seviyesindeki düşüşün sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.