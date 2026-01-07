Eksi bakiyeyle yaşam savaşı

AKP iktidarının her defasında öğrencilere ‘müjde’ olarak sunduğu Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredilerindeki artışlar, derinleşen enflasyonun gölgesinde buharlaşmaya devam ediyor.

Önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan KYK kredi/burs miktarı lisans öğrencileri için 4 bin liraya yükseldi.

Ancak KYK’den burs/kredi alan yaklaşık 1 milyon 608 bin öğrencinin yararlandığı KYK burs/kredisi yüzde 33'lük artışla barınma ve gıda başta olmak üzere temel yaşam giderlerinin gerisinde kaldı. KYK yurt ücretlerine yapılan zammın dahi altında kalan bu artış, öğrencileri gıda ve barınma harcamalarıyla baş başa bırakıyor. "Müjde"lenen bu zamlar, gençlerin aylık gıda, barınma ve ulaşım harcamalarına dahi yaklaşamıyor, öğrenciler eksi bakiyeleri görüyor.

Türk-İş'in Aralık 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı verilerine göre bir yetişkinin ortalama aylık temel gıda harcaması 8 bin 178 TL’ye ulaşıyor. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre ise Aralık ayında ülke genelinde ortalama ev kirası 25 bin 82 lira.

Bu verilerle yapılan hesaplamaya göre, üç kişilik bir öğrenci evinde kalan bir gencin yalnızca kira, ulaşım ve gıda için aylık toplam harcaması 17 bin TL'ye çıkıyor. 4 bin TL'lik KYK kredisi/bursuyla geçinen öğrenci, bu gider kalemleri karşısında 13 bin TL ile eksiye düşerken aynı genç; eğitim, sinema, konser, tiyatro gibi aktivitelere harcama yapamıyor.

Türkiye’de örgün öğretimde okuyan öğrencilerin yalnızca yaklaşık yüzde 27’si KYK yurtlarında kalabiliyor. Öğrencilerin büyük bölümü artan kira ve gıda fiyatları karşısında KYK yurtları dışında yaşam mücadelesi verirken, yurtlarda kalan gençler dahi KYK kredi/bursların yetersizliği nedeniyle geçim sıkıntısıyla karşı karşıya.

2025-2026 eğitim öğretim yılı başında KYK yurtlarına yüzde 40 oranında zam yapılırken öğrenciler bir yılı daha geçim sıkıntısı ile geçirmek zorunda bırakıldı. KYK yurtlarına Eylül 2025’te yapılan yüzde 40 oranındaki zamla birlikte yurtlardaki en düşük ücret 517 TL’den 750 TL'ye çıkarken en yüksek ücret ise 855 TL’den 1250 TL'ye dayandı.

KYK’DE KONAKLAYANA GÜNLÜK 33 TL KALIYOR

Sadece KYK yurt ücreti, yemekhane masrafı ve ulaşım maliyetleri hesaba katılınca yalnızca KYK kredisi/bursu ile geçinmeye çalışan ortalama bir üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti minimum 3 bin TL. Bu hesapla birlikte temel yaşamsal ihtiyaçların maliyeti 4 bin TL’lik KYK burs/kredisinden çıkarılınca öğrencinin cebine aylık 996 TL günlük ise 33 TL kalıyor. 2025-2026 Akademik Yılı, eylül ayı ise yemekhane zamlarıyla başlamıştı. Buna göre üniversitelerde ortalama yemekhane ücreti 40 TL olurken yalnızca kampüste yemek yiyen bir öğrencinin 5 günlük iki öğün gıda harcaması aylık 1760 TL’yi buluyor.

Bazı üniversitelerin bir öğün için yemekhane ücreti şu şekilde:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 35 TL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 40 TL

Ege Üniversitesi: 40 TL

Ankara Üniversitesi: 40 TL

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa: 49 TL

Galatasaray Üniversitesi: 50 TL

Boğaziçi Üniversitesi: 50 TL

İstanbul Üniversitesi: 52,5 TL

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: 57,5 TL

Eylül ayında yapılan yüzde 40 oranındaki zamla birlikte KYK yurtlarının aylık fiyatları şu şekilde:

Birinci tip oda: 750 TL

İkinci tip oda: 850 TL

Üçüncü tip oda: 850 TL

Dördüncü tip oda: 1050 TL

Beşinci tip oda: 1150 TL

Altıncı tip oda: 1250 TL