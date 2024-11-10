Eksik projeleri İBB yapacak

31 Mart 2024 seçimlerinde yüzde 49 oy alarak başkan seçilen CHP’li Ahmet Özer, “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı. Özer’in yerine kayyum atandı. CHP’nin tutukluluğa itiraz talebi reddedildi.

Belediyeye kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediye Meclisi’nin CHP’li üyelerini görevlerinden aldı. Toplumun geniş kesimlerinin tepkisine yol açan ve “AKP’ye oy vermeyeni cezalandırma aracına” dönüştürüldüğü iddiasıyla tepki çeken kayyum uygulamasına karşı CHP, “Adalet” nöbeti başlattı. Nöbetin 17 Kasım’a kadar devam edeceği öğrenilirken CHP’nin Esenyurt Belediyesi’ne yönelik eylem planı da büyük oranda şekillendi.

YASA İÇİN İPTAL DAVASI

Kayyum uygulaması yerine, Esenyurt Belediye Başkanı’nın Belediye Meclisi üyeleri arasında yapılacak bir seçimle belirlenmesi için dava açılacağı bildirildi. CHP’nin bu yolla, belediyelere kayyum atanmasını sağlayan ve KHK ile çıkartılan yasanın da iptal ettirilmesini talep edeceği belirtildi. CHP’nin, Esenyurt Belediyesi ve kayyum uygulamasıyla yönelik haberlerin takibi için bir kurul oluşturduğu da kaydedildi.

Başkan Özer’in tutuklanmasıyla yarım kalan projelerin ise devam ettirileceği, Esenyurt’ta yaşayanların mağdur edilmeyeceği dile getirildi. Bu kapsamda ilçede inşa edilmesi planlanan Cemevi ve konservatuvar projesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce hayata geçirileceği aktarıldı. İnşaat halindeki kreşin ve sözü verilen asfaltın da yine İBB tarafından hayata geçirileceği ifade edildi.

BAŞKANLARA ÖLÇÜM

Kayyuma karşı nöbetin devam ettiği CHP, bir yandan da belediye başkanlarının ölçümlerine başladı. CHP Genel Merkezi tarafından seçilen ve bağımsız çalıştığı belirtilen anket firmalarının, “Çapraz kontrol” yöntemiyle başkanlardan duyulan memnuniyeti ölçtüğü vurgulandı. Toplam nüfusu 30 binin üzerinde olan belediyelerin tamamında yapılan ölçümün ardından eksikliklerin belirleneceği ve başkanların eksiklikleri gidermeleri için yönlendirileceği anlatıldı. Benzer şekilde il başkanlarının da anket yoluyla değerlendirileceğinin altı çizildi.

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TARTIŞMALARA SON VERİN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li bazı milletvekillerinin sosyal medya üzerinden yaptığı "kurultay tartışması" ile ilgili "CHP Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra hiçbir CHP’linin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir. Tartışmalarda haklı, haksız demeden, bütün haklılardan bütün haksızlar adına ben özür diliyorum" dedi. Özel, şöyle devam etti: "Artık bu lüzumsuz tartışmaları bir yana bıraksınlar. Bundan sonra CHP’den sözüme değer veren herkesi asla ve asla bu tartışmalara girmemeye çağırıyorum. Birileri sözümüze değer vermeyip bunları söylüyorsa buna da asla cevap verilmeyecek, ülkenin gündemine döneceğiz."