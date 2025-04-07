Eksiklerle dolu bilirkişi raporu

Tuğçe ÇELİK

İstanbul Gayrettepe’de bulunan Masquerade gece kulübünde 2 Nisan 2024’te izinsiz tadilat sırasında meydana gelen ve 29 emekçinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açılan davanın 8’inci duruşması bugün görülecek. İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda görülecek olan duruşmaya 5’i tutuklu, 4’ü tutuksuz sanık katılacak.

Olaya ilişkin hazırlanan ikinci bilirkişi raporu da mahkemeye sunulacak. Aylardır beklenen rapora yangında yaşamını yitiren emekçilerin aileleri ve avukatları tepki gösterdi. Asli kusurlu olarak tespit edilen kamu görevlileri hakkında aylardır hiçbir işlem yapılmadığını belirten avukat Orhan Erol Müezzinoğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

BİRBİRİNİ SUÇLADILAR

Yangında yaşamını yitiren Binali Çayır’ın kardeşi Akın Çayır, olayın yaşanmasında kamu kurumlarının sorumluluğunun büyük olduğunu söyledi. Çayır, “Olayın yaşanması kamu kuruluşlarının işlerini düzgün yapmadıklarını göstermektedir. Mahkemede alınan ifadelerde ise kamu çalışanları birbirlerini suçlamaktadır. Mekân çalışanı Erkan Dillice uzun uğraşlar sonucu mahkemeye gelmiştir. Dillice ifadesinde İbrahim Bildirici’nin mekândaki tüm elektrik işlerine baktığını, arızaları giderdiğini beyan etmiştir. İbrahim Bildirici, olayın yaşandığı esnada gerekli olan yangın söndürme sistemlerinin neden çalışmadığını anlatmalı ve yargı önünde gereken cezayı almalıdır” dedi. Gece kulübünün tadilatında taşeron işçi olarak çalışırken yangında hayatını kaybeden marangoz ustası Adem Özçelik’in oğlu Anıl Özçelik ise “Babamın patronu Ercan Erkan, olay günü oradaydı ve kurtuldu. İş güvenliği önlemlerinin olmadığını görmesine rağmen her şeye göz yumup orada çalışmasına izin verdi. Erkan’ın yargı önüne çıkarılması ve bunun hesabını vermesi gerekmektedir. Aynı zamanda mekânda gündüz muhasebeci olarak görev yapan Berna Çaltepe’nin sorumlulukları bilirkişi raporunda yer almamaktadır. Oysa yetkililerden biri de Çaltepe’dir. Bu anlamda gerek yargılama gerek bilirkişi raporunun eksik olduğunu düşünüyorum. İş cinayetine kurban edilen 29 canımız için adalet bekliyoruz” diye konuştu.

Adem Özçelik

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BİLİRKİŞİNİN TESPİTLERİ NE?

İkinci kez hazırlanan bilirkişi raporundan öne çıkanlar şu şekilde:

• İşyeri sahipleri Şehzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ve Mehmet Menduh Ceylan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik kanuna aykırı tüm fiilleri açısından asli kusurlu bulundu.

• Gerekli güvenlik önlemlerini almadan kaynak ve mobilya işlerini yapan ortaklar Kahraman Erdem ve Çağatay Altunel asli kusurlu olarak tespit edildi.

• Yedi Bölge İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim Danışmanlık ile Three Brothers Turizm Organizasyon arasında düzenlenen sözleşmeye göre İş güvenliği sorumluluklarını yerine getirmediği ifade edilen uzman Kadircan Gülhan asli kusurlu bulundu.

• İş yeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen Beşiktaş Belediyesi, itfaiye raporunun alınmasındaki ihmalleri sebebiyle asli kusurlu, çalışma ruhsatına onay ve imza veren verildiği için de tali kusurlu bulundu.

• Bir yurttaşın 2010’da Beşiktaş Kaymakamlığı’na verdiği şikayet dilekçesinde gece kulübünün denetlenmeden geçici ruhsatla çalıştırıldığı, her yıl proje dışına çıkılarak dekor yapıldığı, binada yangın önlemi olmadığı, işletme sahipleri tarafından şikayet edenlerin de tehdit edildiği ifadeleri yer aldı. Bilirkişi heyeti bu şikayeti de inceleyerek İtfaiye Müdürlüğü’nü konu hakkında tali kusurlu buldu.

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BUGÜN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Yangında yaşamını yitiren Gökhan Tevlek ve Mehmet Okumuş’un ailelerinin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, dosyadaki sanıkların her birinin farklı suç tiplerinden yargılanması gerektiğini söyledi.

Müezzinoğlu, şunları söyledi: ‘‘İşletme sahiplerinin olası ihmal suretiyle kasten öldürme suçundan yargılanması gerekiyor. Taşeronlar ve işletmedeki diğer yetkililerin de ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan, taşeron şirket sahiplerinin de ortaklarının da olası kastla ölüme sebebiyet vermekten yargılanmaları gerekiyor. Apartman yöneticileri, apartman yönetimi bu işletmenin faaliyette bulunduğu dönem de dikkate alınarak tespit edilmeli ve mal sahiplerinin de yargılamaya dahil edilmeli. Bununla beraber iş güvenliği hizmeti veren şirketin de yargılanması gerekiyor. Bu bilirkişi raporunun çıkmasını bekledik ve şimdi bu kişiler için suç duyurusunda bulunacağız. Beşiktaş Belediyesi’nin kamu görevlileri birçoğu raporda asli kusurlu bulundu. Oysa bu kişiler özgürce geziyor. Bu celsede bu kişilerin tutuklanmasını talep edeceğiz.’’