Ekspertizde ortaya çıktı: İki ayrı araç birleştirilip tek otomobil olarak satılmış

Sultangazi'de arkadaşıyla araç alışverişi yapan kişi, şüphe üzerine gittiği ekspertizde şoke oldu. Otomobilde yapılan incelemede profesyonel bir işçilikle iki farklı aracın birleştirildiği ortaya çıktı.

Ekspertiz uzmanı Enes Morkoç, "Araç bize geldiğinde önce kaporta ve boya kontrollerine başladık. Ön iki cam direğinde kesme-ekleme işlemi olduğunu tespit ettik. Şüphelerimiz üzerine aracın taban döşemelerini kaldırdığımızda ise otomobilin ortadan ikiye kesilerek başka bir araçla birleştirildiğini gördük" dedi.

Sultangazi Galericiler Sitesi Başkanı Mustafa Tosun, "Bu tür araçlara direkt el koyabiliyoruz. Emniyetimizde bunun gereğini yapıyor. Biniciler, araç alırken mutlaka güvenilir bir yerden alması gerekiyor" diye konuştu.

Sultangazi'de Ramazan Bayramı öncesinde arkadaşından otomobil alan bir kişi, satın aldığı otomobilden şüphelenince ekspertiz servisine giderek kontrol ettirmek istedi.

Yapılan detaylı incelemede, otomobilin ön kısmının aynı marka ve modele ait başka bir araçtan kesilerek eklendiği tespit edildi.

Aracın satışını yapan kişinin de durumdan haberdar olmadığını öğrenilirken aracın ekspertizini yapan Enes Morkoç, "Dışarıdan bakınca anlamanız imkansız, akrabanıza bile güvenmeyin" diyerek uyarılarda bulundu.

''TABAN DÖŞEMESİNİ KALDIRINCA GERÇEĞİ ANLADIK''

Sultangazi Galericiler Sitesi'nde hizmet veren eksper Enes Morkoç, otomobilin çok profesyonel işçilikle hazırlandığını belirterek, "Araç bize geldiğinde önce kaporta ve boya kontrollerine başladık. Ön iki cam direğinde kesme-ekleme işlemi olduğunu tespit ettik. Şüphelerimiz üzerine aracın taban döşemelerini kaldırdığımızda ise otomobilin ortadan ikiye kesilerek başka bir araçla birleştirildiğini gördük" dedi.

Morkoç, "Özellikle bayramların öncesi hareketli olur. Eşinize, dostunuza veya akrabanıza güvenerek hareket etmeyin. Bu araçta görüldüğü gibi çok profesyonel bir işçilik yapılmış. Sıradan bir vatandaşın bunu dışarıdan bakarak anlaması kesinlikle imkansız. Ne olursa olsun muhakkak ekspertiz kontrolünden geçirin" ifadelerini kullandı.

''BU ORGANİZE BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR''

Sultangazi Galericiler Sitesi Başkanı Mustafa Tosun, "Sultangazi Galericiler Sitesi'nde bir aracın 'change' çıkmasıyla ilgili tekrardan biz otomotiv camiası olarak şahitlik ettik. Bu araç ekspertiz kontrolünden geçerken 'change' olduğu tespit edildi. Bu tür durumlarla karşılaşıyoruz. Özellikle bayram üzeri, özellikle bireyler arasında bu tür araç alım satımları yapılınca mağduriyetler yaşanabiliyor. Ama bir esnafın kontrolünden geçen bir araç kolay kolay mağduriyet yaşatmaz. Çünkü o ekspertiz deneyimi ve otomotivcinin bilgi birikimi neticesinde biz bu tür araçlara direk el koyabiliyoruz. Emniyetimiz de bunun gereğini yapıyor" dedi.

Tosun, "Bireyler arasında bu araç ticareti yapıldığı zaman noterde satışı yapılabilir. Hatta bazı eksperlerde de geçebilir. Kendi aralarında ticaret yaparken noter satışını yapıp aracın plakasını da çıkarabiliyor. Bunu fark edemeyebiliyorlar. Ama başka bir aracın ön tarafını kesip bir araca montaj etmesi veya ortasında kesip başka bir araca montaj etmesi hatta uluslararası bir aracı kiralayıp kendi ülkemizde başka kaza yapmış bir araca bilgilerini montaj etmesi konusunda buna şahitlik ediyoruz. Bu ancak bu işi anlayan kişiler tarafında bilinebilir. Bu tür mağduriyetler zaman zaman yaşanıyor ve yaşanmaya da devam edecek. Çünkü bunu yapanlar gerçekten bir kişi değil iki kişi değil, bu organize bir şekilde yapılıyor" diye konuştu.

''İNSANLAR ARAÇLARDA CAN TAŞIYOR''

Tosun, "Biniciler araç alırken mutlaka güvenilir bir yerden alması gerekiyor. Güvenilir bir ekspertizle ekspertizini yapması gerekiyor. Akrabadır, dosttur, kendi arasında bu tür araçları satın alırken güvene dayalı almasınlar. Çünkü araç can taşıyor. Bir araç çok önem arz ediyor. Artık her evde araçların olduğu her bireyde araçların olduğu bir süreçteyiz" dedi.