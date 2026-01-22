Ekstrede ağırlık temel ihtiyaç

Gelirleri ile geçinemeyen milyonlarca yurttaş kredi kartlarına bağımlı yaşıyor. Alım gücündeki erime, yurttaşları kredi kartlarına daha fazla yönelmeye zorluyor. Kasım ayında kredi kartlarıyla yapılan 1 trilyon 893 milyar liralık harcamanın yaklaşık yüzde 19’unu market ve alışveriş merkezlerinde yapılan harcamalar oluşturdu. En büyük kartlı harcama kalemini 358,6 milyar lirayla market ve alışveriş merkezleri oluşturuyor.

Özellikle bireysel kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda, gündelik ihtiyaçlara yönelik taksitsiz harcamalar son dönemde dikkat çekici oranda arttı. BDDK’nin aylık verilerine göre kredi kartlarıyla yapılan taksitsiz harcamalar, taksitli harcamaların yaklaşık iki katını oluşturuyor.

Kasım ayı verilerine göre 2 trilyon 704 milyar liralık bireysel kredi kartı harcamasının 1 trilyon 735 milyar lirasını taksitsiz harcamalar oluşturuyor. Taksitsiz harcamalardaki bu artış, geçim sıkıntısı çeken geniş toplum kesimlerinin temel ihtiyaçlarından faturalara kadar tüm harcamalarını kredi kartlarıyla karşıladığının göstergesi olarak kabul ediliyor.

Bankalar Arası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre 2024 Kasım ayında 1 trilyon 287 milyar lira olan kredi kartı harcamaları 2025 Kasım’da 1 trilyon 893 milyar liraya ulaştı. Banka kartlarıyla yapılan harcama 247,1 milyar liradan 348,3 milyar liraya çıktı. Kredi kartı harcamaları banka kartı ile yapılan harcamalarının 5 katını aştı.

Kredi kartlarıyla yapılan en büyük harcama kalemini 358,6 milyar lirayla market ve alışveriş merkezleri oluşturuyor. Kredi kartlarıyla yapılan market harcamaları 2024 Kasım ayına göre yüzde 45,5 arttı. Yemek harcamaları da aynı dönemde 57,4 milyar liradan yüzde 52,1 artışla 81,4 milyar liraya çıktı. Çeşitli gıda harcamaları da 87,4 milyar liradan yüzde 43,7 artışla 125,6 milyar TL’ye ulaştı.