Ekur Et işçileri direnişte: Sendikal haklar için mücadele sürüyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren ve Ata Holding’e bağlı TAB Gıda olarak hizmet veren Ekur Et Entegre işçileri, sendikal hakları ve toplu iş sözleşmesi (TİS) talepleri için mücadelelerini sürdürüyor.

Burger King, Usta Dönerci ve Amasya Et Ürünleri gibi birçok restorana et tedarik eden Ekur Et Entegre işçileri, 2019 yılında Şeker-İş Sendikası’nda örgütlenmiş, ancak patronun itirazı sonucu 5 buçuk yıl boyunca sendikal haklarından mahrum bırakılmıştı. Uzun süren hukuk mücadelesinin ardından, yetkili sendikanın Şeker-İş olduğunun kesinleşmesinin ve 10 Aralık 2024 itibarıyla toplu iş sözleşmesi sürecinin resmen başlamasına rağmen, işverenin işçilerin taleplerini karşılamaması üzerine görüşmeler tıkandı.

İşçilerin haklı taleplerine kayıtsız kalan işveren, toplu pazarlık sürecinde ciddi bir teklif sunmazken, sendika üyesi işçiler haklarını almak için eyleme başladı.

İŞÇİLER MÜCADELESİNİ BÜYÜTÜYOR

10 Şubat’ta başlayan arabuluculuk süreci devam ederken, işçiler de mücadelelerini büyütüyor. Fabrika içerisinde yürüyüşler düzenleyen, yemek boykotları yapan ve taleplerini dile getiren işçiler, sendikal haklarını savunmak için kararlılıkla mücadele ediyor.

Şeker-İş Sendikası yetkilileri ve işçiler, toplu sözleşme haklarını almak için direnişlerini vites yükselterek artıracaklarını vurgularken, resmi olarak devam eden pazarlık masasında taleplerin karşılamasını bekliyor.