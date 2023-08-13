EKUR işçileri sendikalaşma hakkını istiyor: Mızrak çuvala sığmaz oldu!

EKUR Et Entegre işçileri, yaptıkları eylemle sendikalaşmaya yönelik baskıları ve sefalet ücretlerini protesto etti. İşçiler, sendikal hak ve özgürlüklerine saygı duyulmasını, Çalışma Bakanlığının vermiş olduğu olumlu yetki tespitine yapılan itirazın geri çekilmesini ve EKUR yönetiminin, Şeker-İş Sendikasını muhatap olarak kabul edip, bir an önce üyeler adına Toplu İş Sözleşmesi masasına oturmasını talep etti.

Ata Holding bünyesinde olan EKUR Et Entegre işçileri, sendikalaşmaya yönelik baskıları ve sefalet ücretlerini protesto etti.

Ata Holding ve EKUR yetkililerine seslenen Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası'na (Şeker-İş) bağlı işçiler, fabrikada büyük fast food zincirleri için üretim yapıldığına dikkat çekti.

İşçiler adına açıklamayı Şeker-İş Örgütlenme Uzmanı Hüseyin Kaşif yaptı. Yıllardır kötü koşullarda ve de çok düşük ücretlerle çalıştırıldıklarını ifade eden Kaşif, yetki başvurularının 2019’un mayıs ayında geldiğini, ancak patronun açtığı itiraz davasının 4 yılı aşkındır sürdüğünü dile getirdi.

Yasaların sendikal örgütlenmenin önünde engel oluşturduğunu kaydeden Kaşif, "İşverenler, yasadaki bu boşluğu, kötü niyetli olarak kullanmaktadır. Bu yasaların işçilerin lehine bir an önce değiştirilmesini yetkililerden acilen talep ediyoruz" dedi.

Kaşif, taleplerini şöyle sıraladı:

• Üyelerimizin sendikal hak ve özgürlüğüne saygı duyulmasını,

• Çalışma Bakanlığının vermiş olduğu olumlu yetki tespitine yapılan itirazın geri çekilmesini,

• EKUR yönetiminin, Şeker-İş Sendikasını muhatap olarak kabul edip, bir an önce üyeler adına Toplu İş Sözleşmesi masasına oturmasını açıkça talep ediyoruz.

Kaşif, talepler karşılanmadığı takdirde; ulusal ve uluslararası yasalardan doğan haklarını kullanmaktan geri durmayacaklarına dikkat çekti.